Брухунова и Петросян взяли с собой в Турцию не только 2-летнего сына, но и его няню
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Брухунова и Петросян взяли с собой в Турцию не только 2-летнего сына, но и его няню

Брухунова и Петросян взяли с собой в Турцию не только 2-летнего сына, но и его няню
Супруга юмориста Петросяна, Татьяна Брухунова  призналась, что на семейный отдых  в Турцию, они поехали с няней и отметили там ее день рождения. Несколько дней назад 33-летняя Татьяна Брухунова отправилась в отпуск в компании  76-летнего Евгения Петросяна и их двухлетнего сына Вагана. Жена артиста наслаждается морем и прекрасной погодой, много гуляет и фотографируется. Оказалось, что у Татьяны есть возможность проводить время и без малыша, так как она взяла с собой няню их сына.
У Брухуновой и ее помощницы по уходу за Ваганом сложились теплые отношения. Няня отправилась на море вместе с семьей Татьяны и Евгения Вагановича. А вчера у помощницы был день рождения. Брухунова показала несколько изящных букетов, которые были подарены имениннице. Маленький Ваган с интересом рассматривал цветочные композиции.
Добавим, что Татьяна очень ждала этого отдыха. Она делилась с подписчиками, что невероятно счастлива. Брухунова подчеркнула, что ей было довольно сложно согласовать графики и рабочие планы всех членов семьи, чтобы провести вместе незабываемое время, однако в итоге все сложилось.
Татьяна Брухунова, остается верной себе и в отпуске. Как и в рабочее время, во время каникул она тщательно подбирает луки для себя и своих любимых мужчин. В микроблоге иолодая мама демонстрирует не только себя в ярких модных платьях. Периодически на странице мамы появляется и юный отпускник и модник Ваган.
Стараниями звездной мамы малыш выглядит очень стильно. Татьяна Брухунова подловила Вагана во время прогулки. Малыш смело сам топал по дорожке, уверенный в том, что сзади идут его мама с папой. Кроха облачен в стильный костюмчик, состоящий из рубашки и шортиков с трендовым анималистическим принтом.
Брухунова признавалась, что готова идти на компромиссы ради семейного счастья. Кроме того, ей легко дается отсутствие ссор с мужем. Она не любит конфликтовать. Татьяна, отвечая на вопросы в личном блоге, ответила подписчице о ссорах в семье. «Нет. Я люблю их и принимаю такими, какие они есть. Ровно, как и они меня. Я росла в любящей семье, где все уважали друг друга. Эту модель поведения я привнесла и в свою семью», — поделилась супруга юмориста.
# Шоу-бизнес Брухунова Татьяна
По материалам: z-aya

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