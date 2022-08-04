Бывший концертный директор Софии Ротару объяснил, почему зрители не ходят на выступления Владимира Винокура
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Бывший концертный директор Софии Ротару объяснил, почему зрители не ходят на выступления Владимира Винокура

Бывший концертный директор Софии Ротару объяснил, почему зрители не ходят на выступления Владимира Винокура

Лето считается одним из самых прибыльных сезонов для артистов. Топовые звезды посещают южные курорты и собирают полные залы на своих выступлениях. Однако это получается не у всех знаменитостей. В этом году ряды «неудачников» пополнил Владимир Винокур. Артисту не удалось собрать полный зал ни в одном из городов, где он давал концерты.


По мнению Сергея Лаврова, бывшего концертного директора Софии Ротару, у концертных неудач Владимира Натановича есть только одна причина. На его слова ссылается издание «Prozvezd.info». Лавров уверен, что зрителям просто устали от выступлений артиста.

«Он же тридцать лет гастролирует. Люди, видимо, решили: "Сколько можно ходить?" Поэтому продажи у него были очень слабые», – рассказывает Сергей Лавров.


На вопрос журналистов о том, кто же стал рекордсменом среди артистов, экс-директор Ротару назвал двух исполнителей – Хабиб и Киркоров. Первый артист нравится молодежи, его хиты очень популярны. Помимо этого, у молодого исполнителя небольшие, по меркам шоу-бизнеса, гонорары – около 600 тысяч рублей. Поэтому и билеты на его концерты относительно дешевые.

Киркоров же умеет создать потрясающее шоу. Артист постоянно удивляет своих поклонников, поэтому они с радостью идут посмотреть, что же новое приготовил Филипп Бедросович в этот раз. У Винокура, по мнению концертного директора, такого размаха нет и в помине.


Напомним, что Киркоров действительно умеет удивлять своими выступлениями. Так, в мае 2022 года артист исполнил песню «Мария Магдалена» на поваленном на сцене кресте. Многим верующим такое выступление показалось кощунством. Осуждения Киркорова не прекратились до сих пор, несмотря на его извинения. Например, актер и депутат Дмитрий Певцов выступал с инициативой отменить выступления Филиппа в Крыму. Он не скрывает своего негативного отношения к певцу.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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