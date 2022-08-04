Чулпан Хаматова не сможет сделать карьеру в Голливуде, уверен Шахназаров
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Чулпан Хаматова не сможет сделать карьеру в Голливуде, уверен Шахназаров

Чулпан Хаматова не сможет сделать карьеру в Голливуде, уверен Шахназаров
Журналист посмеялся над желанием актрисы Чулпан Хаматовой заработать зарубежом. Михаил Шахназаров в эфире своей программы «Полный абзац» объяснил, почему у актрисы Чулпан Хаматовой нет шансов проявить себя в Америке. «Здесь есть такая небольшая история. Голливуд — это не НХЛ и не НБА. Если в НХЛ или НБА могут играть и японцы, и китайцы, даже албанец был, то в Голливуде могут играть только свои с безупречным знанием английского языка. Там троллят за акцент. Исключение — Шварценеггер», сказал Михаил Шахназаров.
Как отметил Шахназаров, даже французский актер Жерар Депардье не смог закрепиться в Голливуде. «Он не стал там своим. Будущего у Чулпан в Голливуде просто не будет. Она — предприимчивый человек. Она понимает, что в Латвии театр скоро отапливать будет нечем. Зарплат за 800 евро там не будет», — заявил Шахназаров. Ранее стало известно, что у Чулпан Хаматовой появился агент в Америке. Она надеется получить одну из ролей в Голливуде.
# Шоу-бизнес Хаматова Чулпан
По материалам: z-aya

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