"Давным-давно не "жеребец": специалист заявила о неудовлетворенности молодой жены Петросяна
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » "Давным-давно не "жеребец": специалист заявила о неудовлетворенности молодой жены Петросяна

"Давным-давно не "жеребец": специалист заявила о неудовлетворенности молодой жены Петросяна

"Давным-давно не "жеребец": специалист заявила о неудовлетворенности молодой жены Петросяна

Российский артист эстрады после 33 лет совместной жизни в 2018 году расстался с коллегой Еленой Степаненко, после чего сошелся с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Сексолог Ольга Кетоева считает, что последняя неудовлетворена в отношениях с пожилым юмористом.

"Бывает, что вам по 20 лет, 30 лет, а вы как бревнышки, и все скучно. А бывает, что муж старше жены на 40 лет, а ему нет равных в постели. Ему подавай секс на блюдечке по три, а то и четыре раза в неделю! Но мне почему-то кажется, что последнее не относится к семье Петросяна и Брухуновой", - заявила специалист.


Как считает сексолог, Евгений Петросян на самом деле "уже давным-давно не тот "жеребец", каким его хочет представить перед публикой Татьяна".

По словам Кетоевой, о проблемах свидетельствует, в частности, яркая одежда, якобы "кричащая о нехватке секса". Чтобы получить гормон счастья, Брухунова готова давать длинные интервью.

Сексолог заявила, что "у этой парочки все давным-давно грустно и печально". "Единственное, что может этих двоих связывать со словом "секс", это сделанные на заказ фото и посты, под которыми они сами и пишут про этот свой "безудержный" секс <...> В данной семье возраст (более чем на 40 лет старше) играет важную и главную роль в неудовлетворенности жены!", - цитирует Кетоеву "Экспресс газета".


Поклонники преследуют Петросяна и Брухунову на отдыхе на море

Супруга юмориста Евгения Петросяна пожаловалась на навязчивых поклонников, написав в соцсетях эмоциональный пост.

В этом году я впервые столкнулась с навязчивыми подписчиками. Вот уже четвертый день я регулярно получаю сообщения: "Я вас видела там-то", "Я вы отдыхаете тут-то?", "А почему не отмечаете локацию, где вы?". Потому что не хочу! Друзья! Пожалуйста! Имейте уважение к личному пространству людей. Я хочу провести долгожданный отпуск в тишине, покое со своей семьей.

Звезда посетовала на поведение преследующих ее фанатов. "Я столкнулась с тем, что мы приезжаем в разные места — в рестораны, кафешки или в отели на обед — и люди почему-то считают своим долгом обязательно написать в комментариях: "Татьяна, а зачем вы обманываете своих подписчиков, вы же живете вот в этом отеле". Кто вам сказал что я здесь живу? Если вы здесь видите меня на обеде, на ужине или на пляже, это вовсе не значит, что я здесь живу. Мне бы хотелось больше корректности, больше адекватности от тех людей, которых я пускаю в свою жизнь. Очень хочется верить, что это не какое-то стадо, а мыслящие и понимающие люди", - отметила знаменитость.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Создатели Terraria планируют добавить в игру кроссплатформенный мультиплеер
Создатели Terraria планируют добавить в игру кроссплатформенный
"Давным-давно не "жеребец": специалист заявила о неудовлетворенности молодой жены Петросяна
"Давным-давно не "жеребец": специалист заявила о
В Тайбэе рассказали о навредившей Тайваню Пелоси
В Тайбэе рассказали о навредившей Тайваню Пелоси
Alchemy заключила партнерство с проектом Astar на базе Polkadot
Alchemy заключила партнерство с проектом Astar на базе Polkadot
В Токмаке подняли флаг России
В Токмаке подняли флаг России
В каких продуктах искать коллаген и как правильно его принимать
В каких продуктах искать коллаген и как правильно его принимать
Заносчивая транжира или жертва травли? Слухи о Меган Маркл, которые вполне могут быть правдой
Заносчивая транжира или жертва травли? Слухи о Меган Маркл, которые
Рената Литвинова намерена вернуться в Россию
Рената Литвинова намерена вернуться в Россию
Григорий Антипенко ждет пополнения семейства
Григорий Антипенко ждет пополнения семейства
Вера Брежнева после развода станет только сильнее, уверена известная певица
Вера Брежнева после развода станет только сильнее, уверена известная
Алла Пугачева осталась без шикарного автомобиля
Алла Пугачева осталась без шикарного автомобиля
Ксения Собчак едко высмеяла Алену Шишкову
Ксения Собчак едко высмеяла Алену Шишкову

Топ на сегодня

Хакеры взломали около 8000 кошельков на базе Solana и вывели миллионы долларов
Хакеры взломали около 8000 кошельков на базе Solana и вывели миллионы
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Лошади
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Лошади
Юристы Ким Кардашьян потребовали отклонить иск о рекламе EthereumMax
Юристы Ким Кардашьян потребовали отклонить иск о рекламе EthereumMax
Arcane Research: цена биткоина нацелилась на отметку $27 000
Arcane Research: цена биткоина нацелилась на отметку $27 000
«Лицемерие зашкаливает!»: Лайма Вайкуле зарабатывает в РФ после плевка в адрес россиян
«Лицемерие зашкаливает!»: Лайма Вайкуле зарабатывает в РФ после

Еще по теме

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова уехали в свадебное путешествие
Евгений Петросян впервые вышел в свет с молодой возлюбленной
Евгений Петросян может стать еще раза отцом
Дочь Евгения Петросяна пошла против своего отца