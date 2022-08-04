"Давным-давно не "жеребец": специалист заявила о неудовлетворенности молодой жены Петросяна

Вадим Карасев

Российский артист эстрады после 33 лет совместной жизни в 2018 году расстался с коллегой Еленой Степаненко, после чего сошелся с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Сексолог Ольга Кетоева считает, что последняя неудовлетворена в отношениях с пожилым юмористом.

"Бывает, что вам по 20 лет, 30 лет, а вы как бревнышки, и все скучно. А бывает, что муж старше жены на 40 лет, а ему нет равных в постели. Ему подавай секс на блюдечке по три, а то и четыре раза в неделю! Но мне почему-то кажется, что последнее не относится к семье Петросяна и Брухуновой", - заявила специалист.



Как считает сексолог, Евгений Петросян на самом деле "уже давным-давно не тот "жеребец", каким его хочет представить перед публикой Татьяна".

По словам Кетоевой, о проблемах свидетельствует, в частности, яркая одежда, якобы "кричащая о нехватке секса". Чтобы получить гормон счастья, Брухунова готова давать длинные интервью.

Сексолог заявила, что "у этой парочки все давным-давно грустно и печально". "Единственное, что может этих двоих связывать со словом "секс", это сделанные на заказ фото и посты, под которыми они сами и пишут про этот свой "безудержный" секс <...> В данной семье возраст (более чем на 40 лет старше) играет важную и главную роль в неудовлетворенности жены!", - цитирует Кетоеву "Экспресс газета".

Поклонники преследуют Петросяна и Брухунову на отдыхе на море

Супруга юмориста Евгения Петросяна пожаловалась на навязчивых поклонников, написав в соцсетях эмоциональный пост.

В этом году я впервые столкнулась с навязчивыми подписчиками. Вот уже четвертый день я регулярно получаю сообщения: "Я вас видела там-то", "Я вы отдыхаете тут-то?", "А почему не отмечаете локацию, где вы?". Потому что не хочу! Друзья! Пожалуйста! Имейте уважение к личному пространству людей. Я хочу провести долгожданный отпуск в тишине, покое со своей семьей.

Звезда посетовала на поведение преследующих ее фанатов. "Я столкнулась с тем, что мы приезжаем в разные места — в рестораны, кафешки или в отели на обед — и люди почему-то считают своим долгом обязательно написать в комментариях: "Татьяна, а зачем вы обманываете своих подписчиков, вы же живете вот в этом отеле". Кто вам сказал что я здесь живу? Если вы здесь видите меня на обеде, на ужине или на пляже, это вовсе не значит, что я здесь живу. Мне бы хотелось больше корректности, больше адекватности от тех людей, которых я пускаю в свою жизнь. Очень хочется верить, что это не какое-то стадо, а мыслящие и понимающие люди", - отметила знаменитость.