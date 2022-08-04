Депутат Госдумы Иван Сухарев: «Не знаем, скольким помогла Хаматова, зато видим, как пиарилась»

В свое время артистка активно занималась благотворительным фондом «Подари жизнь» и помогала детям и молодым людям с тяжелыми заболеваниями. Вот только не все считают, что Чулпан Хаматова действовала на благо юных пациентов.

Так, депутат Госдумы Иван Сухарев предполагает, что, работая в благотворительной организации, актриса лишь действовала в личных целях.

«Хаматова, конечно, молодец, но мы не знаем, скольким она помогла, зато видим, сколько пиарилась. Разве Хабенский так пиарится?» — поделился 44-лений политик в интервью «Осторожно Media».

Также Сухарев направил письмо в прокуратуру для того, чтобы провести проверки в отношении Чулпан, а также шоуменов Максима Галкина и Ивана Урганта. Депутат Госдумы считает, что данные звезды могли не платить налоги при продаже своего имущества в России.

«Эти трое приведены как негативный пример. А так что мы наблюдаем: этие люди зарабатывали в нашей стране на корпоративах, концертах, и я не уверен, что они все это декларировали. Потом накупили имущества, а сейчас распродают и бегут. Пусть бегут, только пусть еще и докажут, что все налоги в нашей стране уплачены», — отметил Иван Константинович.

К слову, вот уже несколько месяцев Чулпан Хаматова проживает в Латвии, работает в рижском театре и не скрывает, что ее жизнь далека от той, что была в родной России. «Конечно, это не то, к чему я привыкла, будучи известной актрисой в России, одной из самых высокооплачиваемых. Но ничего страшного! Начинается какой-то новый этап в жизни, это здорово!» — откровенничала 46-летняя артистка в одном из недавних интервью.