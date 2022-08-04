Депутаты набросились на Ивана Урганта

Ведущий Иван Ургант свои молчанием взбесил депутатов. Депутаты Госдумы, члены партии «Справедливая Россия — За правду» просят повлиять на позицию шоумена Ивана Урганта и режиссера Александра Молочникова. Народные избранники написали письмо руководству Первого канала, министру культуры Ольге Любимовой и руководителю Большого театра Владимиру Урину.«Эти сотрудники должны признать себя неправыми и сообщить об этом публично. Руководство учреждений и компаний, в которых они официально трудоустроены, должны это проконтролировать. Возможно, организовать поездку в Донбасс для этих сотрудников. Если эти сотрудники откажутся признать себя неправыми, они должны быть уволены», — цитирует депутата Дмитрия Кузнецова NEWS.ru. На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху. Напомним, ранее Ивана Урганта раскритиковал ведущий Владимир Соловьев.