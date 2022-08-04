Девять свадеб, ссора с Пугачевой и кража спермы Юлиана. Королева страстей Анастасия

В 1989-м вышел альбом артистки «Высокий каблук», сделавший ее известной. Однако к началу нулевых популярность Анастасии схлынула, что многие связали с ухудшением отношений с Аллой Пугачевой. Так ли страшна была ссора и кого еще обидела исполнительница хита «Мамин крестик»?

Анастасия появилась на свет в семье режиссера-документалиста Людмилы Салдадзе и актера Владимира Протасенко. Так как родители пропадали на съемках и репетициях, за воспитание девочки в основном отвечала бабушка Анна Шмелева. И хотя близких Настя видела редко, их развод стал для нее огромным потрясением: ребенок даже попал в больницу с нервным расстройством.

Могла ли тогда девочка представить, сколько раз в ее личной жизни прогремит слово «развод»? 4 августа Анастасии исполняется 57, а мы рассказываем обо всех перипетиях ее карьеры и многочисленных замужествах.

Поющая актриса

В детстве Настя отличалась буйным нравом и постоянно играла с мальчишками в войну. Тем не менее маленькая хулиганка мечтала о профессии биолога, требующей дисциплинированности. При этом девочка ходила в музыкальную школу, а в 16 гены взяли верх, и она поступила в «Щуку». Правда, в дальнейшем звезда отмечала, что появилась перед приемной комиссией просто за компанию с подружкой.

Свою первую стипендию студентка потратила на скачках, чем очень расстроила бабушку: Анна Ивановна переживала, что Настя унаследовала от отца не только артистизм, но и зависимость от азартных игр. Девушка пообещала больше никогда не делать ставок и слово сдержала.

Анастасия подрабатывала в Театре зверей Дурова, исполняя песни Барсука и Лисицы. Здесь ее заметил Владимир Шаинский, посоветовавший всерьез заняться вокалом. Композитор привел девушку в программу «Шире круг», где она спела дуэтом с Александром Скляровым, однако полноценная музыкальная карьера рыжеволосой артистки стартовала позднее: окончив училище, наша героиня три года служила в Московском театре драмы.

После нескольких лет на подмостках и съемок в «Апелляции» Анастасия осознала, что может реализоваться и как певица, превращая каждое выступление в маленький спектакль. Начинала звезда с рок-композиций, а своим вокальным дебютом считала концерт в Брянске. Вскоре девушка выпустила альбом «Высокий каблук», а ее треки «Мамин крестик» и «Королева золотого песка» стали хитами.

Смелое заявление и отдаление от Пугачевой

В 1993-м «Радио Рокс» окрестило Анастасию певицей года, и этот статус закрепило ее сотрудничество с Юлианом и Акимом Салбиевым. Артистка гастролировала по Европе и США, а в России прославилась не только яркими шлягерами, но и смелой позицией: в 1996-м в программе «Акулы пера» она открыто возмутилась тому, что исполнители вынуждены платить за ротацию на радио и ТВ.

«Поддержали абсолютно все. За кулисами. Многие поддержали громко. Нани Брегвадзе, Кобзон, Серов… Правда, вскоре Серов перепугался и отрекся, потому что оказался премудрым пескарем… Поддержал композитор Олег Иванов, который извинился за то, что я, женщина, вынуждена была все это начинать, а мужчины наши недостаточно отважны», — отмечала Анастасия.

С этого момента творчество певицы все чаще стали называть «неформатным», цензоры вырезали ее номера из программ, а на сборные мероприятия организаторы артистку не приглашали. Пикантная ситуация произошла у вокалистки и с Аллой Пугачевой: в 1997-м Филипп Киркоров отметил, что от участия в праздничном концерте в честь дня рождения Примадонны отказались лишь две исполнительницы, а месяцем позже наша героиня призналась, что она — одна из них.

«Я отказалась, потому что у меня были три причины. Во-первых, я никогда не пою под фонограмму, а этот концерт был абсолютно весь под фонограмму — таким было условие участия. Я не могу обманывать людей: выходить и открывать рот. Во-вторых, я вообще не увлекаюсь караоке, у меня достаточно своих песен. А в-третьих, это было такое явное собирание гарнира для того, чтобы показать котлету в тарелке… Я же никогда гарниром не была и не буду. В общем, я не видела целесообразности своего участия в этом концерте, если честно. И потом «на носу» была большая поездка по Дальнему Востоку. Я прекрасно понимала, что у меня не будет возможности подготовиться», — поясняла Анастасия.

Уже спустя годы певица рассказала, что ее часто сравнивали с Аллой Пугачевой: из-за репертуара, имиджа, цвета волос, прически. Тем не менее звезды делили одну сцену и когда-то тепло общались, не считая друг друга конкурентками. Отношения ухудшились, когда Анастасия слилась с того праздничного концерта, а затем отказалась продать или подарить приглянувшуюся Пугачевой композицию «Последняя монета». «Что-то жаба меня задушила именно вот в этот момент», — вспоминала Анастасия в программе «Секрет на миллион» на НТВ, отмечая, что сейчас сомневается в правильности поступка.

Несмотря на проблемы с коллегами по шоу-бизнесу, певица не сдавалась и продолжала пробивать себе дорогу в творчестве. Она записывала альбомы, давала благотворительные концерты, гастролировала, озвучивала мультфильмы. В 2007-м артистка сыграла в спектакле «Питер-Москва-Париж» со Стасом Садальским и выступила с сольной программой в Московском театре эстрады. Ну а в 2021-м звезда напомнила о себе появлением в шоу «Суперстар! Возвращение», где заняла четвертое место.

Многочисленные мужья

Впервые Анастасия Протасенко сменила фамилию на Минцковскую — в 18 вышла замуж за старого друга, инженера Алексея Минцковского. На третьем курсе студентка родила дочку Анну, но когда девочке было полтора года, ее мама с папой развелись.

Ухажеров вокруг певицы вилось много, но достойных среди них нашлось мало. Так, по слухам, второй муж артистки был альфонсом и даже вором, ведь вынес полквартиры, воспользовавшись доверием звезды. Третий супруг оказался жутким ревнивцем, что-то не заладилось и с четвертым… В общем-то, о первых браках Анастасия распространяться не любила, поэтому поклонники знали по именам далеко не всех ее избранников.

Особняком в списке стоял Владимир Зудин, ставший продюсером и директором театра Анастасии. Вместе влюбленные многое пережили. Так, в 2014-м по вине пиромана у супругов сгорела дача в Тверской области. Дом не был застрахован, поэтому ущерб оказался колоссальным. Более того — пожар уничтожил важные документы, подтверждающие трудовой стаж артистки, поэтому Пенсионный фонд в этом году отказал ей в отчислениях. «В Пенсионном фонде на это опираются! Мол, в театрах архивы не сохранились! То, что происходит сейчас, — просто хамство! Так меня еще никто не унижал», — негодовала звезда.

Брак с Юлианом и возвращение к Владимиру

Отношения Анастасии с Зудиным разладились спустя более 10 лет совместной жизни. По слухам, певица не раз крутила интрижки на стороне, ну а последней каплей стал ее страстный роман с Юлианом, который долгое время довольствовался статусом друга и коллеги звезды. Спустя четверть века артисты осознали, что влюблены, и в 2018-м рассказали о своих чувствах всей стране.

Музыкант младше на восемь лет помог исполнительнице с финансами и подарил ей трехэтажный особняк, ну а сама певица пообещала завещать все имущество возлюбленному. В марте 2019-го артисты поженились, но медовый месяц им испортила собака, покусавшая Анастасию. Был это дурной знак или нет, но вскоре супруги заговорили о серьезных проблемах в браке.

Дело в том, что Юлиан мечтал о детях и настоял на том, чтобы Анастасия подвергла себя процедуре ЭКО. Звезда отмечала, что пошла на риск для здоровья ради возлюбленного. Другой проблемой стал секс по расписанию: отныне музыкант делил с женой ложе только в благоприятные для зачатия дни. Кроме того, из-за семейных неурядиц артистка на время покинула сцену, что ей совершенно не нравилось.

Спустя год Юлиан объявил о грядущем разводе с женой, причем за ее спиной. Этот поступок певица сочла предательством, так что позвонила мужу и завела с ним жесткий разговор. «Он как уж на сковороде начал юлить, что-то привирать. Ненавижу людей, которые лгут. Ну скажи ты мне прямо! Я старалась этот брак сохранить, хотя он у меня уже в печенках сидел. Я не получила то счастье, которого ждала. Сразу после свадьбы начались скандалы и упреки», — негодовала Анастасия в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» канала «Россия 1».

Но и это не все, ведь Юлиан буквально обвинил Анастасию в краже спермы: мол, на процедуры в клинику своей подруги певица не ездила, так что непонятно, кому достался биоматериал. Артист даже предполагал, что стал донором для нескольких неизвестных женщин...

Певица поняла, что совершила огромную ошибку, когда приняла близкую дружбу с коллегой за любовь. Артистам удалось помириться после скандального развода, сопровождавшегося взаимными обвинениями, и возобновить совместные выступления. Сумела вокалистка и наладить личную жизнь: почти сразу после расставания с Юлианом она начала общаться с Владимиром Зудиным.

Бывший супруг, которого Анастасия предала, не только принял искренние извинения, но и снова повел возлюбленную под венец. Как призналась звезда, этот поход в загс оказался для нее девятым по счету. «Я фаталистка, я верю в судьбу, я даже готова у этой судьбы на поводу пойти. Если Богом предначертано — оно обязательно появится это чудо», — рассказывала о встрече с Владимиром артистка.

Отношением Зудина к супруге можно лишь восхищаться: несмотря на случившееся, продюсер продолжал с трепетом говорить о жене, снисходительно принимать ее ошибки, а еще — заступаться перед хейтерами. Так, в последнее время злопыхатели отмечают, что Анастасия сильно поправилась и постарела, но Владимир не считает перемены критичными. «Нельзя быть моложе. А вот многие пишут: «Вот вы так плохо сейчас выглядите». Конечно, 30 лет назад мы все выглядели по-другому, мы были стройные. Но надо отдать должное — голос-то не меняется», — подчеркивал мужчина в программе «Когда все дома» канала «Россия 1».