Diablo IV уже тестируют на широкой группе игроков, отзывы положительные
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Diablo IV уже тестируют на широкой группе игроков, отзывы положительные

Diablo IV уже тестируют на широкой группе игроков, отзывы положительные


Релиз Diablo IV должен состояться уже скоро — игру показывали в рамках Xbox & Bethesda Showcase в июне, а все игры с этого мероприятия обещали выпустить в течение года. Тем не менее, Blizzard все еще не называет дату выхода проекта, как и не рассказывает следует ли игрокам ждать открытое тестирование.

Но инсайдеры уже в курсе, что тестирование Diablo IV на обширной группе игроков началось. Известный журналист Джейсон Шрайер написал, что новая часть Diablo тестируется на «друзьях и родственниках» разработчиков из Blizzard. Соответственно, к тестированию уже подключены сотни игроков, которые должны составить свое мнение о проекте. Тот же журналист Шрайер пишет, что «первые отзывы положительные».

Отметим, ранее появлялись слухи, что закрытый бета-тест Diablo IV может стартовать в начале сентября.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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