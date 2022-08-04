Дмитрий Нагиев заявил, что стал дедом

Актер и ведущий Дмитрий Нагиев поделился радостным событием. Несколько лет назад СМИ пестрели заголовками о том, что актер и телеведущий стал дедом. Правда, сам Дмитрий не подтверждал данную информацию. Лишь теперь Нагиев признался — его сын Кирилл является отцом. Правда, актер не стал уточнять, сколько у него внуков. «А сыночек уже и сам папа», — лишь отметил 55-летний артист в беседе с представителями прессы. К слову, Кириллу Нагиеву в конце августа исполнится 33 года, он пошел по стопам отца, посвятив себя кино. Нагиев-младший женат на Юлии Мельниковой, далекой от мира шоу-бизнеса. Супруги предпочитают не делиться подробностями личной жизни.А ведь в свое время Кирилла приглашали стал участником популярного шоу на ТНТ «Холостяк», но он отвечал отказом. «Я не хочу ширпотребством заниматься ни в кино, ни в литературе — ни в чем. Я это для себя делаю, не ради хайпа. Отказался от всех сезонов «Холостяка». Каждый раз они сперва звонят мне, но я не хочу. Эти «Звезды на льду», «Звезды в аду»… Не хочу сидеть на этих передачах, быть связанным как-то с телевизором. Ни разу в жизни не снимался с отцом. Я никогда не хотел, чтобы кто-то даже подумал, что меня протежируют или я зажравшийся. Нет, я вырос в Купчино, как и все», — заявлял наследник телезвезды. Напомним, Кирилл Нагиев родился в первом браке телеведущего с писательницей и журналисткой Аллой Щелищевой, более известной под псевдонимом Алиса Шер. Брак пары продлился более 20 лет. Расстались супруги в 2010 году. «Без любви все бессмысленно. Привычка — это не чувство. Если бы я знал, как этого избежать, то, наверное, спас бы свой первый брак, и сегодня в моей жизни все было бы иначе. Пока найти ответ на этот вопрос мне не удалось, но я в поиске и, может быть, когда-нибудь напишу серьезный трактат на эту тему», — рассуждал Дмитрий в интервью Woman.ru.