Дмитрий Певцов вынес жесткий вердикт эмигрировавшим звездам

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов считает, что сбежавшим звездам нечего делать в России. Артист заявил, что сбежавшим из России звездам ни в коем случае нельзя возвращаться. «Вот в эту орбиту, там, где их кто-то может услышать. Их нужно держать подальше, чтобы тявкали в своем болоте. Ну, можно их устроить, конечно, на работу, выплатить денежки», сказал Дмитрий Певцов.Как отметил Певцов, звездам, если они вернутся, нельзя больше занимать те позиции, на которых они были. В серьезное медиапространство их пускать нельзя, сообщает ФАН. Напомним, что Дмитрий Певцов уже не раз негативно отзывался о звездах шоу-бизнеса, уехавших из России. По его мнению, эти люди предали родную страну.