DST Global и Softbank поддержали ИИ-стартап MarqVision в раунде на $20 млн

Ориентированный на защиту интеллектуальной собственности стартап MarqVision закрыл раунд финансирования Серии A в размере $20 млн.

@MarqVision grabs $20M to nab counterfeiters with an AI-powered IP protection platform https://t.co/lyyoXLwqf2 by @techcrunch — MarqVision (@MarqVision) August 2, 2022

В раунде приняли участие DST Global Partners, Atinum Investments, Softbank Ventures, Bass Investment и Y-Combinator.

MarqVision позиционируется как SaaS-платформа на базе искусственного интеллекта. Система отслеживает рынки электронной коммерции и невзаимозаменяемых токенов (NFT), выявляя поддельную продукцию.

Клиенты MarqVision. Данные: сайт.

Команда стартапа планирует направить привлеченные средства на дальнейшую разработку платформы. Соучредитель MarqVision Марк Ли отметил, что финансирование позволит владельцам брендов получить «полный контроль» над их интеллектуальной собственностью.

Ранее хакер создал поддельные копии проданного за $69,3 млн NFT от художника Beeple, чтобы развенчать миф об уникальности и безопасности токенов.

Весной 2021 года производители предметов роскоши LVMH и ювелирных изделий Cartier вместе с итальянским домом моды Prada создали блокчейн-консорциум Aura для борьбы с подделками люксовых товаров.

По данным OpenSea, более 80% созданных с помощью опции бесплатного выпуска NFT были плагиатом, подделкой или спамом. Позднее ведущий маркетплейс внедрил ряд решений для защиты от нарушений прав интеллектуальной собственности и мошенничества.

Напомним, в мае 2022 года итальянский дом моды Prada анонсировал коллекцию невзаимозаменяемых токенов совместно с Кассиусом Херстом.

В августе ювелирный бренд Tiffany & Co. представил серию кулонов, основанную на коллекции CryptoPunks.