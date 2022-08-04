Екатерина Гусева поделилась редким фото с мужем в честь серебряной свадьбы
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Екатерина Гусева поделилась редким фото с мужем в честь серебряной свадьбы

Екатерина Гусева поделилась редким фото с мужем в честь серебряной свадьбы
Звезда мюзиклов, актриса Екатерина Гусева и бизнесмен Владимир Абашкин прожили вместе 25 лет.     Известная актриса театра и кино, певица Екатерина Гусева с 1997 года замужем за бизнесменом Владимиром Абашкиным. Звезда редко делится снимками с любимым человеком в соцсетях, однако на этот раз решила сделать исключение. Супруги отпраздновали годовщину свадьбы, они прожили вместе 25 лет. Екатерина Гусева счастлива, что встретила прекрасного человека и создала с ним семью.
«Серебряная», — лаконично подписала кадр артистка. «Прекрасная пара», «Горячие поздравления👏🌸🙏 Любви и долгих совместных лет жизни 💖», «Желаю чтобы каждый день совместной жизни дарил вам любовь, взаимопонимание, поддержку и выручку, нежность и заботу!», «Обалдеть! Поздравляю!! Вы очень красивая пара! 😍❤️», «Молодцы. Хороший пример для многих 🔥🔥🔥», — комментируют подписчики.
У Екатерины Гусевой и Владимира Абашкина двое детей. Их сыну Алексею 23 года, в 2021 году он окончил МГИМО, а сейчас учится в магистратуре и работает. Первенец супругов носит фамилию отца, а дочь пары — матери. Анне 11 лет, она учится в музыкальной школе на хоровом отделении и иногда подпевает на клиросе, а также выступает с родительницей на одной сцене — недавно они пели на концерте в Рахманиновском зале Московской консерватории. Напомним, актриса впервые стала мамой, когда ей было всего 22 года. Поэтому многие отмечают, что Екатерина Гусева рядом с сыном выглядит как его сестра или подруга. Кстати, в детстве Алексей снимался вместе со звездной мамой в фильме «Прогулка по Парижу». Картина вышла на экраны в 2010 году.
# Шоу-бизнес Гусева Екатерина
По материалам: z-aya

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