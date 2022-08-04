ЕР доставила гумпощь в села Благодатное и Николаевку Херсонской области
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ЕР доставила гумпощь в села Благодатное и Николаевку Херсонской области

ЕР доставила гумпощь в села Благодатное и Николаевку Херсонской области

Волонтеры центра гуманитарной помощи "Единой России" доставили продукты и предметы личной гигиены жителям сел Благодатное и Николаевка Скадовского района Херсонской области.

Помимо продуктов, лекарств и наборов для новорожденных, волонтеры помогли женскому монастырю и школе, а также осмотрели памятник героям Великой Отечественной войны, который они приведут в порядок в следующий свой приезд.


В Никольский женский монастырь передали продуктовые наборы – помимо послушниц здесь также живут и вынужденные переселенцы. 

Участники гуманитарной миссии посетили местную школу, где обучаются дети из сел Комсомольское, а также поселков Благодатное и Зеленое. Бывший директор школы вывез оттуда всю технику и интерактивные доски. Но благодаря участию руководителя гуманитарной миссии "Единой России" в регионе Игоря Кастюкевича, всю необходимую технику для обучения удалось найти - руководство школы спрятало ее в подвале школы.

«Очень важно, чтобы дети пошли в школу 1 сентября. И начали учиться по российским программам. Все технические средства, которые есть в школах и детских садах, должны работать на детей, а не личное обогащение некоторых "директоров", которые решили в Польшу сбежать. Решили сбежать – бегите. Только не смейте обкрадывать население! В селах при общении с жителями узнаю, как они относятся к тому, что учебный процесс будет организовал как в России. Все говорят: "Наконец-то!", - отметил Кастюкевич.

В селе Николаевка Кастюкевич передал беременной женщине специальный подарок к родам – все необходимое на первое время для новорожденного.

Местные жители рассказали, что уже больше двух месяцев в селе нет никаких выплат, поэтому приезда гуманитарной миссии люди очень ждали. Некоторые сельчане пришли на встречу с цветами, волонтеры возложили их к братской могиле участников Великой Отечественной войны.

"Во время общения с населением, узнал, что в селе есть мемориал павшим во время Великой Отечественной войны. Поехали с ребятами к нему, чтобы почтить память героев и посмотреть, в каком состоянии находится. На месте встретили местного жителя, зовут его Владимир Владимирович. Как оказалось, мужчина - один из тех, кто несмотря на всякие угрозы националистов, ухаживает за памятником советским воинам – убирает, штукатурит, по мере возможности. Для него монумент особенно ценен, потому что здесь захоронены сразу несколько его родственников, среди которых и родной дед. Договорились, что приедем в следующий раз с инструментами и вместе приведем в порядок сам памятник и территорию рядом", - отметил Кастюкевич.

Добавим, что за минувшую неделю волонтеры проехали около 30 сел и деревень, где они раздавали продуктовые наборы и лекарства. На сегодня общий объём розданной гуманитарной помощи населению Херсонской области превысил 580 тонн.

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По материалам: uposters.ru

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