Евгений Петросян запечатлелся с 2-летним сыном на отдыхе в Турции
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Евгений Петросян запечатлелся с 2-летним сыном на отдыхе в Турции

Евгений Петросян запечатлелся с 2-летним сыном на отдыхе в Турции
Юморист Евгений Петросян поделился забавным отпускным фото с сыном Ваганом. Евгений Петросян и Татьяна Брухунова недавно уехали в Турцию, где пройдут их долгожданные каникулы. Супруги пробудут там около месяца. Вместе с собой звездная пара взяла своего двухлетнего сына Вагана. Сегодня юморист поделился трогательным пляжным фото с наследником. Петросян показал, как играет с сыном, примеряя на себя детский надувной круг для плавания. В описании жизнерадостного снимка Евгений Ваганович процитировал забавную песню, написанную драматургом Георгием Териковым к одному из актерских «капустников».
Автором семейного фото, судя по всему, стала Брухунова, которая накануне поругалась с раскритиковавшим её стилистом. Некая Ирина Агапончик негативно высказалась в СМИ об образе молодой жены Петросяна. Обида Татьяны оказалась такой серьезной, что она пригрозила стилисту судом. «Отправила публикацию с вашим «бесценным» мнением своему адвокату»,  отреагировала молодая мама на критику.
Кстати, Брухунова поставила на место и отдыхающих отеля, которые терроризируют её слежкой. «В этом году я впервые столкнулась с навязчивыми подписчиками. Вот уже четвертый день я получаю сообщения: «А почему не отмечаете локацию? Я вас видела там-то, а вы отдыхаете там-то?». Друзья, пожалуйста, имейте уважение к личному пространству людей в отпуске», — написала Татьяна.
# Шоу-бизнес Петросян Евгений
По материалам: z-aya

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