Грант ожидает ухаживаний со стороны Натальи Александровой

Вадим Карасев

Клавдия Безверхова в данный момент никак не может решить, стоит ли ей продолжать отношения с Максимом Колесниковым или лучше вернуться к Артёму Гранту? Сам Артём тем временем пока что остался один. Сейчас он активно общается в социальных сетях с некой Ариной, которая не желает приходить на Поляну. Тем не менее, Грант не торопится возобновлять отношения с Клавдией Безверховой, а к остальным девушкам он выдвинул достаточно жёсткие требования.Как оказалось, мужчина ждёт активных действий и ухаживаний со стороны Натальи Александровой, которая явно проявляет к нему симпатию. По его словам, только в таком случае у него будет желание организовывать для неё свидания и в целом проводить время вместе.На проекте не так много парней, с которыми можно было бы построить отношения, вот Наташа и вцепилась в Гранта. Однако ранее ей нравились Максим Колесников и Тигран Салибеков. Поэтому Артём сомневается в её чувствах и хочет увидеть инициативу.