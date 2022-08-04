Грант ожидает ухаживаний со стороны Натальи Александровой
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Грант ожидает ухаживаний со стороны Натальи Александровой

Грант ожидает ухаживаний со стороны Натальи Александровой
Клавдия Безверхова ещё не определилась, нужен ли ей Колесников или всё же Грант. А девушка, с которой Артём переписывается в соцсетях, не планирует приходить на проект. Поэтому он ждёт ухаживаний от Александровой.
 Клавдия Безверхова в данный момент никак не может решить, стоит ли ей продолжать отношения с Максимом Колесниковым или лучше вернуться к Артёму Гранту? Сам Артём тем временем пока что остался один. Сейчас он активно общается в социальных сетях с некой Ариной, которая не желает приходить на Поляну. Тем не менее, Грант не торопится возобновлять отношения с Клавдией Безверховой, а к остальным девушкам он выдвинул достаточно жёсткие требования.

Как оказалось, мужчина ждёт активных действий и ухаживаний со стороны Натальи Александровой, которая явно проявляет к нему симпатию. По его словам, только в таком случае у него будет желание организовывать для неё свидания и в целом проводить время вместе.

На проекте не так много парней, с которыми можно было бы построить отношения, вот Наташа и вцепилась в Гранта. Однако ранее ей нравились Максим Колесников и Тигран Салибеков. Поэтому Артём сомневается в её чувствах и хочет увидеть инициативу.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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