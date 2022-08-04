Григорий Антипенко ждет пополнения семейства

Сын актера Григория Антипенко закрутил роман. В семье Григория Антипенко планируется прибавление. Об этом журналистам рассказала первая жена актера Елена. Их общий сын Александр стал совсем взрослым и готов к созданию семьи. Антипенко впервые женился будучи еще студентом. На первом курсе Щукинского училища у него родился сын. Брак с Еленой был коротким, но, несмотря на это, артист не бросил ребенка и участвовал в его жизни. Александр, сын Григория, пошел по стопам отца: окончил ГИТИС и стал актером. Громкий дебют в кино у него пока не случился, так как он очень внимательно относится к предлагаемому для съемок материалу. Зато он уже начал играть в театре.«У сына есть девушка. Так что буду рада, если у них что-то серьезное выйдет, и я стану бабушкой. А Гриша — дедушкой», — поделилась Елена. Старший сын, кстати, хорошо знаком с новой женой своего отца. В 2019 году Григорий сообщил, что сыграл тайную свадьбу. Личность своей супруги он категорически отказывается раскрывать. Он запретил говорить об этом и своим родным. «О последней семье Гриша запрещает говорить. Это его право», — говорит бывшая жена Антипенко «ЭГ». Известно, что три года назад у Григория родился еще один сын. Четвертый наследник (еще двух детей актеру родила Юлия Такшина) получил имя Афанасий. Делиться подробностями жизни его новой семьи актер отказывается. Зато не так давно Антипенко признался, что поддерживает хорошие отношения со всеми бывшими женами.