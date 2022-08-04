Григорий Лепс встретился с бывшей женой и детьми на отдыхе в Италии

Певец Григорий Лепс воссоединился с бывшей женой Анной Шаплыковой в Италии. О разводе Григория Лепса и Анны Шаплыковой стало известно в декабре 2021 года. Эта новость шокировала поклонников певца, так как всем казалось, что его брак с матерью троих детей крепок. 60-летний артист признавался, что сам виноват в разрыве. «Конечно, сожалею, что все так получилось. Я в очень некрасивой форме обидел супругу, которая верой и правдой мне служила несколько десятилетий. Но мы не первые, не мы последние в списке разводов и разладов. Мы не делаем мировой бестселлер из произошедшего. Момент тут личный, отвечать одному сложновато. Единственное, что могу сказать: во всем случившемся, в нашем разводе виноват только один человек. И это я. Других виновных нет», — заявлял он.В июле у музыканта отгремел юбилейный концерт, после него он отправился в Италию. Григорий показывал в соцсетях, что отдыхает вместе с детьми. Однако он тщательно скрывал бывшую жену Анну, которая тоже находилась там. Шаплыкова, в свою очередь, опубликовала фотографию с дочерью Евой, которая подтверждает, что семья воссоединилась. Навсегда или только на время отпуска — неизвестно.Наверняка эти кадры порадовали маму Лепса, которая отчаянно хочет, чтобы пара сошлась. «Он переживает, он же ее любит. И она его любит. И теща около него — что он любит, то и подает ему… Да пройдет все это. Говорю: «Анечка, все это пройдет», — говорила 86-летняя Натэлла Семеновна в документальном фильме «Григорий Лепс. Печаль моя смешна».