Guardian: Запад заигрывает с катастрофой на Украине и Тайване

Вадим Карасев

Политика западных стран в отношениях Украины и Тайваня похожа на заигрывание с катастрофой, пишет обозреватель The Guardian Саймон Дженкинс. Он уверен, что действия Соединенных Штатов показывают "стратегическую двусмысленность" в обоих случаях.

В отношении Тайваня Вашингтон одновременно заявляет о поддержке принципа "Единого Китая", но готов оказывать военную помощь Тайбэю. Дженкинс указывает на аналогичную ситуацию с Киевом, которому Запад внушает необходимое "поражение России", но игнорирует факт того, что усиление поддержки Украины приведет к более жесткому ответу Москвы.

"Судьбы Украины и Тайваня заслуживают всяческой дипломатической поддержки, но нельзя допустить, чтобы из-за них началась глобальная война или ядерная катастрофа".

Аналитик указывает, что страны Запада должны готовиться к тому, чтобы в обоих случаях отступить и не считать этот шаг поражением. Демократические государства обязаны предотвратить "глобальную войну или ядерную катастрофу, а не спровоцировать их".

"Можно ли действительно рассчитывать на то, что Россия смирится с еще большим уничтожением своих войск без эскалации? Запад, похоже, настроен удержать Украину вничью, надеясь отсрочить ужасающую серию пенальти", - пишет обозреватель.

Страны, имеющие дипотношения с Тайванем на август 2022 года.

Ранее эксперты предполагали смену фокуса внимания США с Украины на Тайвань при эскалации конфликта. "Словесная война" между Вашингтоном и Пекином из-за острова может стать более напряженной.

Российские эксперты полагают, что вооруженного столкновения в регионе не удастся избежать, и эскалация будет серьезной. Разрешиться конфликт сможет лишь через 3-4 года.