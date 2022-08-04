Хирург Юрий Козлов во Владивостоке провел уникальную операцию 10-летней девочке

Во Владивостоке главврач иркутской детской областной больницы Юрий Козлов вместе с ведущими детскими приморскими урологами провел уникальную для России лапароскопическую операцию 10-летней жительнице Уссурийска. Об этом сообщает пресс- служба правительства Иркутской области.

У ребенка был гидронефроз, причиной которого является дополнительный кровеносный сосуд, который сдавливал мочеточник. Из-за этого нарушалась функция почки. Сейчас пациентку перевели из палаты интенсивной терапии в обычную. Девочка уже может самостоятельно ходить. В ближайшее время ее выпишут.