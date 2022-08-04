Хирург рассказал, что произошло с Лаймой Вайкуле
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Хирург рассказал, что произошло с Лаймой Вайкуле

Хирург рассказал, что произошло с Лаймой Вайкуле
Певица Лайма Вайкуле сейчас ходит в платке или шляпе. 68-летняя звезда советской эстрады Лайма Вайкуле недавно вернулась из Америки. Наблюдательные поклонники увидели после этого на ее голове платочек, а на последующем выступлении артистка выходила на сцену в шляпе. Тяжелобольная Вайкуле, как выяснилось, перенесла операцию по омоложению. Речь идет о подтяжке лица, которая убирает глубокие морщины и нависание век. Подробнее об этой операции рассказала пластический хирург Мадина Байрамукова.
«Процедура относится к категории малоинвазивных операций и выполняется при помощи пластинок из специального саморассасывающегося материала, на которые закрепляются ткани», — цитирует хирурга сайт Woman.ru. Следов на лице не остается, а разрезы, через которые осуществляется операция, делаются на границе роста волос. Сама Вайкуле недавно пережила рецидив рака груди, который у нее диагностировали еще в 1991 году.
# Шоу-бизнес Вайкуле Лайма
По материалам: z-aya

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