Хирург рассказал, что произошло с Лаймой Вайкуле

Певица Лайма Вайкуле сейчас ходит в платке или шляпе. 68-летняя звезда советской эстрады Лайма Вайкуле недавно вернулась из Америки. Наблюдательные поклонники увидели после этого на ее голове платочек, а на последующем выступлении артистка выходила на сцену в шляпе. Тяжелобольная Вайкуле, как выяснилось, перенесла операцию по омоложению. Речь идет о подтяжке лица, которая убирает глубокие морщины и нависание век. Подробнее об этой операции рассказала пластический хирург Мадина Байрамукова.«Процедура относится к категории малоинвазивных операций и выполняется при помощи пластинок из специального саморассасывающегося материала, на которые закрепляются ткани», — цитирует хирурга сайт Woman.ru. Следов на лице не остается, а разрезы, через которые осуществляется операция, делаются на границе роста волос. Сама Вайкуле недавно пережила рецидив рака груди, который у нее диагностировали еще в 1991 году.