Информация о прекращении продажи техники Huawei в России оказалась недостоверной
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Информация о прекращении продажи техники Huawei в России оказалась недостоверной

Информация о прекращении продажи техники Huawei в России оказалась недостовернойСообщения о прекращении официальной продажи техники Huawei в РФ оказались недостоверными

Информация о прекращении продажи техники Huawei в России оказалась недостоверной.

Новость о закрытии интернет-магазина Huawei была опубликована на сайте championat.com 3 августа.

В заметке говорится, что китайский производитель мобильных устройств и сетевого оборудования Huawei остановил продажи в своем официальном магазине VMALL в России. При этом нет информации о том, что технику компании больше нельзя приобрести в России официально.

На главной странице сайта VMALL опубликовано объявление о том, что с 1 августа компания Huawei останавливает продажи на официальном маркетплейсе, а также в мобильном приложении HUAWEI VMALL. Уточняется, что уже размещенные заказы будут доставлены в обычном режиме. Кроме того, на товары, купленные на маркетплейсе, продолжает распространяться гарантийное обслуживание.

На официальном российском сайте Huawei в разделе «Для потребителей» техника компании по-прежнему доступна к покупке. Ее также можно приобрести у других официальных представителей Huawei.

Компания не делала объявлений о закрытии продаж в России, подобные сообщения могли быть связаны с неверной трактовкой новостей о прекращении работы маркетплейса в СМИ. Сообщения о том, что технику Huawei нельзя приобрести в России не получили широкого распространения в СМИ. При этом новости о закрытии VMALL опубликовали большинство федеральных и региональных агенств и изданий.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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