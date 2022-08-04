Инсайдер Us Weekly рассказал о личной жизни Брэда Питта: "Он ходит на свидания"

Вадим Карасев

Брэд Питт, который сейчас продвигает фильм "Быстрее пули" и часто появляется на публике, в последние недели находится в центре внимания прессы. Актер даже дал редкие комментарии о своих дочерях, но вот подробности о личной жизни репортерам приходится выведывать у третьих лиц. Так, инсайдер издания Us Weekly рассказал, что 58-летний Питт ведет вовсе не затворнический образ жизни.

Он ходит на свидания и развлекается. Он окружает себя небольшой группой надежных друзей и членов семьи и старается брать паузы в работе, когда это возможно,

— поделился источник.

С тех пор как в сентябре 2016 года Питт расстался с Анджелиной Джоли, официальных комментариев о личной жизни он не давал. Тем не менее в прессе появлялась информация о романах актера. В 2019 году его связывали с актрисой Алией Шокат, но в то время инсайдер Us Weekly сказал, что они были "просто друзьями". Затем Питту приписывали романтические отношения с моделью Николь Потуральски, но в октябре 2020 года они расстались.

У них были недолгие отношения, которые никогда не были слишком серьезными,

— охарактеризовал тогда роман пары инсайдер.

По словам источника, который сейчас пообщался с журналистами Us Weekly, поклонники вряд ли узнают много нового о будущих партнершах актера, пока роман не перейдет в серьезную стадию.

В своей личной жизни Питт старается соблюдать конфиденциальность: все остается между ним и теми, с кем он встречается, особенно если это ни к чему не обязывающие отношения. Но когда это серьезно, самые близкие ему люди будут в курсе,

— отметил инсайдер.





Так что, по мнению инсайдера, актер не унывает и наслаждается жизнью, несмотря на недавний проигрыш в суде против бывшей жены Анджелины Джоли. Питт пытался оспорить продажу доли винодельни Château Miraval — свою часть бизнеса Джоли продала винному подразделению группы Stoli, принадлежащей российскому бизнесмену Юрию Шефлеру.

Бывшие супруги также все еще вовлечены в битву за опеку над своими несовершеннолетними детьми: 17-летней Захарой, 16-летней Шайло и 14-летними близнецами Ноксом и Вивьен (у Джоли и Питта также еще есть взрослые сыновья: 20-летний Мэддокс и 18-летний Пакс).

По мнению инсайдера Us Weekly, "Брэд не откажется от борьбы", хотя, по его словам, Питт думает, что его бывшая "никогда не согласится" на совместную опеку, и "пытается тянуть время, пока детям не исполнится 18 лет".

Надя Бесчетникова