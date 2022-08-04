Иркутская область берет шефство над городом Кировск ЛНР
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Иркутская область берет шефство над городом Кировск ЛНР

Иркутская область берет шефство над городом Кировск ЛНР

3 августа в ходе рабочего визита губернатора Иркутской области Игоря Кобзева на Донбасс подписали соглашения о сотрудничестве между Правительством Иркутской области и Луганской Народной Республикой, а также с городом Кировск, который находится в ЛНР. Подписи под документами поставили глава Иркутской области, Председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов и глава администрации Кировска ЛНР Виктория Сергеева. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

Соглашения между сторонами касаются гуманитарного, торгово-экономического сотрудничества, сотрудничества в сфере промышленного производства, поддержки и развития предпринимательства, агропромышленного комплекса. А также сотрудничества с сфере социальной защиты населения, здравоохранения, науки и образования, молодежной политики, поддержки добровольчества, развитии туризма, спорта и культуры, содействия в реализации инфраструктурных проектов на территории Кировска.

Специалисты рабочей группы осмотрели проблемные объекты города, провели обследование его инфраструктуры, провели переговоры с потенциальными подрядными организациями, которые займутся восстановлением объектов инфраструктуры, жилых домов, благоустройством, ремонтом автодорог.


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По материалам: irk

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