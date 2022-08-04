Иван Охлобыстин рассказал, почему у Николая Цискаридзе нет детей

Актер Иван Охлобыстин попал в рейтинг людей, которые вызывают доверие. Николай Цискаридзе давно отчаялся найти вторую половину и обзавестись семьей. Руководитель Академии русского балета имени Вагановой находит утешение в работе, а детьми называет студентов. Иван Охлобыстин попал в рейтинг медийных персон, которые вызывают наибольшее доверие россиян. 56-летний актер польщен подобным статусом. Он отметил, что ему приятно находиться в списке таких выдающихся деятелей, как Никита Михалков, Михаил Боярский, Константин Хабенский и других. На восьмой строчке оказался и Николай Цискаридзе. Звезда «Интернов» поделился воспоминаниями о бывшем премьере Большого театра.«Нас с ним свела жизнь в доме общего друга — прекрасного человека, плюс: я был крестный его сына. Этого человека. Не Цискаридзе. У Николая, по-моему, нет детей. Жертва профессии. Замечу, что Николай не только гениальный танцор, он еще и тончайший знаток психологии. Видит людей насквозь. Я, кстати, кажется ему никогда не нравился. Но, к его чести, он ни разу не афишировал это, чем заслужил мое уважение», — написал актер. Напомним, что в декабре Цискаридзе исполнилось 48 лет. Несмотря на серьезный возраст артист балета до сих пор не обзавелся семьей и не был замечен с возлюбленными. Впрочем, звезда от подобных обстоятельств не страдает. «Мне неинтересны разговоры про продолжение рода и про генофонд, который пропадает», — говорил он. В личном блоге «Яндекс.Дзена» Охлобыстин признался, что особенно польщен быть в одном списке с Никитой Михалковым. «Очень приятный рейтинг получился. Плюс: увенчал его Никита Михалков, а это удар под дых любой критике. Он памятник! И не в бетоне, как остальные инфлюенсеры, а в чистейшей бронзе!» — заявил актер.