Эдгард Запашный послал Лайму Вайкуле

Дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал поступок певицы. Накануне Лайма Вайкуле дала концерт в Паланге. После выступления она растянула на сцене украинский флаг, выразив тем самым свое отношение ко всему происходящему в мире. Дрессировщик Эдгард Запашный, просмотрев кадры, вынес свой вердикт.«Вот еще одна сняла маску! Лайма Вайкуле развернула украинский флаг на концерте в Латвии. А теперь — давай, до свидания», — написал Запашный в своем телеграм-канале. Напомним, ранее публицист Михаил Шахназаров отметил, что Россия для Вайкуле всегда «была прилавком».