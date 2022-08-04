Эдгард Запашный послал Лайму Вайкуле
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Эдгард Запашный послал Лайму Вайкуле

Эдгард Запашный послал Лайму Вайкуле
Дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал поступок певицы. Накануне Лайма Вайкуле дала концерт в Паланге. После выступления она растянула на сцене украинский флаг, выразив тем самым свое отношение ко всему происходящему в мире. Дрессировщик Эдгард Запашный, просмотрев кадры, вынес свой вердикт.
«Вот еще одна сняла маску! Лайма Вайкуле развернула украинский флаг на концерте в Латвии. А теперь — давай, до свидания», — написал Запашный в своем телеграм-канале. Напомним, ранее публицист Михаил Шахназаров отметил, что Россия для Вайкуле всегда «была прилавком».
# Шоу-бизнес Запашный Эдгард
По материалам: z-aya

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