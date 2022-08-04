Электростанции в России модернизируют за счет промышленности
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Электростанции в России модернизируют за счет промышленности

Электростанции в России модернизируют за счет промышленностиПравительство захотело модернизировать электростанции за счет промышленности

Три российских электростанции будут модернизированы за счет промышленных предприятий. Соответствующие рекомендации дала правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики, пишет «Коммерсантъ».

Комиссия предлагает прибегнуть к схеме перекрестного субсидирования, по которой строительство и модернизация объектов энергетической инфраструктуры оплачивается повышением тарифов для промышленных потребителей на части или всей территории страны.

Предложение касается модернизации и расширения трех гидроэлектростанций: Нерюнгринской и Партизанской (обе принадлежат «РУсгидро»), а также Приморской (актив Сибирской генерирующей компании).

Текущая стоимость проектов не озвучивается. По данным издания, в прошлом году капитальные вложения в реконструкцию всех трех станций оценивались в 166 миллиардов рублей.

При этом авторы заметки подчеркивают, что предложение правительственной комиссии в нынешнем виде противоречит правилам оптового энергорынка, согласно которым программу модернизации можно расширять за счет новых объектов только после проведения технологического и ценового аудита и получения заключения государственной экспертизы.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Электростанции в России модернизируют за счет промышленности
Электростанции в России модернизируют за счет промышленности
Актриса Рената Литвинова рассказала о желании вернуться в Россию
Актриса Рената Литвинова рассказала о желании вернуться в Россию
Съемочная группа канала «Звезда» попала под обстрел в Донецке
Съемочная группа канала «Звезда» попала под обстрел в Донецке
Новый метод опроверг существующую модель возникновения гамма-вспышек в грозовых облаках
Новый метод опроверг существующую модель возникновения гамма-вспышек
Путин подписал закон о статусе ветеранов для отражающих вторжение пограничников
Путин подписал закон о статусе ветеранов для отражающих вторжение
Guardian: Запад заигрывает с катастрофой на Украине и Тайване
Guardian: Запад заигрывает с катастрофой на Украине и Тайване
С кошельков биткоин-биржи ZB вывели $4,8 млн. Эксперты не исключили взлом
С кошельков биткоин-биржи ZB вывели $4,8 млн. Эксперты не исключили
Diablo IV уже тестируют на широкой группе игроков, отзывы положительные
Diablo IV уже тестируют на широкой группе игроков, отзывы
Спасатели нашли двух заблудившихся в лесу Шелеховского района пенсионерок
Спасатели нашли двух заблудившихся в лесу Шелеховского района
Россиянам назвали самые распространенные схемы телефонного мошенничества
Россиянам назвали самые распространенные схемы телефонного
Корабли и авиация Китая пересекли серединную линию Тайваньского пролива
Корабли и авиация Китая пересекли серединную линию Тайваньского
"Вероятно, мне настолько не хватало любви": альфонс развел девушку на 2,5 миллиона рублей и пропал
"Вероятно, мне настолько не хватало любви": альфонс развел

Топ на сегодня

Мише Победаш из Иркутского района нужна помощь в лечении тяжелого заболевания
Мише Победаш из Иркутского района нужна помощь в лечении тяжелого
Бывшего российского министра госпитализировали
Бывшего российского министра госпитализировали
США рассмотрели новый указ в поддержку абортов
США рассмотрели новый указ в поддержку абортов
Ущерб Ozon от пожара на складе оценили в миллиарды рублей
Ущерб Ozon от пожара на складе оценили в миллиарды рублей
"Рыбацкий расслабляющий пакет": репортаж о профессиональных рыбаках
"Рыбацкий расслабляющий пакет": репортаж о профессиональных

Еще по теме

Россиян спасут от дорогого электричества
В России подготовили масштабную реформу электроэнергетики
В Ростовской области построят ветряные электростанции
Минэнерго планирует объявить конкурс на строительство ТЭС в Тамани