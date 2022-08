Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в эти выходные: 4-7 августа

Вадим Карасев





На этих выходных, с 4 по 7 августа, на приставках Xbox One и Xbox Series X | S в рамках программы Free Play Days можно будет бесплатно сыграть в 3 проекта: Far Cry 6, The Serpent Rogue и Roguebook. Напомним, бесплатные игры в рамках программы Free Play Days доступны подписчикам Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate.

Far Cry 6

FAR CRY® 6

Антон Кастильо, диктатор Яры, намерен любой ценой вернуть былое величие нации. Ему помогает сын – Диего. Но в угнетенной стране вспыхнуло пл…

Перейти в Microsoft Store

The Serpent Rogue

The Serpent Rogue

The Serpent Rogue — это приключенческий экшен, в котором вам предстоит исследовать фэнтезийный средневековый мир, изучать искусство алхимии …

Перейти в Microsoft Store

Roguebook

Roguebook Xbox Series X|S

Версия игры Roguebook для Xbox Series X|S, НЕ совместимая с Xbox One. Примите вызов карточной roguelike-игры с уникальными механиками, на…

Перейти в Microsoft Store