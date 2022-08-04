Эвелина Блёданс испугалась ЭКО
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Эвелина Блёданс испугалась ЭКО

Эвелина Блёданс испугалась ЭКО
55-летняя актриса Эвелина Блёданс рассказала, почему не стала мамой в третий раз. Звезда телепрограммы «Маски-шоу» всегда мечтала о дочери. Актриса захотела родить ребенка после развода с режиссером Александром Семиным. Эвелина прошла процедуру ЭКО. За процессом наблюдала съемочная группа канала «Россия 1». Теледива рассказала о беременности в эфире ток-шоу «Прямой эфир», но спустя три месяца потеряла ребенка. Многие, кто знаком с этой процедурой, знают, что первая попытка редко оказывается успешной. Лера Кудрявцева три раза возвращалась к врачам, прежде чем смогла родить дочь Машу. Тем не менее, Эвелина не захотела проходить через это снова.
«ЭКО – это самая безобидная возможность родить ребенка во взрослом возрасте. Именно потому, что это страшновато и у меня не получилось, я не стала это повторять. Первый заход достаточно лайтовый, но когда ты заходишь в следующие разы, вот это немножко сложно. Там определенный набор препаратов нужно принимать», — призналась Бледанс. Звезда фильма «Гитлер капут!» решила отказаться от идеи стать мамой. Блёданс призналась, что ее напугали вероятные опасные последствия.  «Я не рискнула, потому как действительно в таком возрасте иногда может быть вариант – либо ребенок, либо мать. Мне такие варианты ставить не надо. Поэтому я попробовала – не вышло, значит всё», — рассказала Эвелина в новом выпуске программы «Легенда» на канале RTVI.
# Шоу-бизнес Бледанс Эвелина
По материалам: z-aya

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