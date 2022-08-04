Эвелина Бледанс откровенно рассказала о своих детях
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эвелина Бледанс откровенно рассказала о своих детях

Эвелина Бледанс откровенно рассказала о своих детях
Актриса и ведущая Эвелина Бледанс долго не общалась со старшим сыном после развода. Артистка была много лет замужем за бизнесменом Дмитрием. Вместе супруги растили сына Николая. Однако их казалось крепкий брак дал трещину. После развода наследник встал на сторону отца и отказался от общения с матерью. 53-летняя Эвелина Бледанс сейчас поддерживает связь с Николаем. Однако наладить общение было непросто. Артистка вспоминает, как тяжело сыну дался развод родителей. «Мы не общались, когда я ушла от его папы. Для него это было больно. Хотя я не могу сказать, что мы прямо не общались. Мы, наоборот, поехали вместе тогда в Швейцарию, где он учился. Но, конечно, это было неким ну таким барьером. Потому что он не понимал, почему я так сделала. И, конечно, для мальчика всегда какие-то обидки в сторону отца — это неприятно, больно и не хочется этого», — откровенничала она в шоу «Легенда» канала RTVI.
Николай уже взрослый самостоятельный мужчина. Звездному наследнику 28 лет. Все внимание Эвелина сейчас уделяет десятилетнему Семену, который родился в браке с Александром Семиным. У мальчика диагностирован синдром Дауна, но это не мешает ему помогать матери с малых лет. «Семен начал зарабатывать в три месяца еще. У нас тогда был хороший контракт с подгузниками. И, конечно, всем почему-то было так интересно. Вообще везде написали, что Семен зарабатывает сам деньги. Ну на самом деле, в принципе, Семен себя одевает, обувает, стрижет, кормит. Потому что он-то со мной работает. Он мне всегда помогает, во всех моих рекламах. Он знает, что тут надо встать, тут надо взять, тут надо улыбнуться, что тут надо сделать. Он уже в этом плане человек тренированный. Поэтому, конечно, все, что мы с ним зарабатываем своими лицами, мы делим на двоих», — говорила актриса.
# Шоу-бизнес Бледанс Эвелина
По материалам: z-aya

Последние новости

«Газпром» объяснил невозможность получить турбину для «Северного потока»
«Газпром» объяснил невозможность получить турбину для «Северного
Эксперты подтвердили утечку данных пользователей Solana-кошелька Slope. Схожий баг нашли в NEAR Wallet
Эксперты подтвердили утечку данных пользователей Solana-кошелька
WhatsApp оказался одной из самых часто используемых хакерами программ
WhatsApp оказался одной из самых часто используемых хакерами программ
Женский гороскоп на 5 августа 2022 года: каким знакам удастся справиться с внезапными трудностями
Женский гороскоп на 5 августа 2022 года: каким знакам удастся
Бывший концертный директор Софии Ротару объяснил, почему зрители не ходят на выступления Владимира Винокура
Бывший концертный директор Софии Ротару объяснил, почему зрители не
Эвелина Бледанс откровенно рассказала о своих детях
Эвелина Бледанс откровенно рассказала о своих детях
Татьяна Васильева заявила, что российский шоу-бизнес ничего не потеряет с уходом Лаймы Вайкуле
Татьяна Васильева заявила, что российский шоу-бизнес ничего не
Юлия Высоцкая из-за болезни отменяет спектакли
Юлия Высоцкая из-за болезни отменяет спектакли
Хирург рассказал, что произошло с Лаймой Вайкуле
Хирург рассказал, что произошло с Лаймой Вайкуле
Замок Максима Галкина разыгрывают в лотерею
Замок Максима Галкина разыгрывают в лотерею
Разработчики подвергают критике систему отзывов на Xbox в Microsoft Store
Разработчики подвергают критике систему отзывов на Xbox в Microsoft
Время обеда и музыкальной паузы
Время обеда и музыкальной паузы

Топ на сегодня

Мише Победаш из Иркутского района нужна помощь в лечении тяжелого заболевания
Мише Победаш из Иркутского района нужна помощь в лечении тяжелого
Ущерб Ozon от пожара на складе оценили в миллиарды рублей
Ущерб Ozon от пожара на складе оценили в миллиарды рублей
Лучшие шутки и мемы из Сети - 03.08.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 03.08.2022 (15 фото)
Белый дом заранее попытался снизить риски от поездки Пелоси на Тайвань
Белый дом заранее попытался снизить риски от поездки Пелоси на Тайвань
Рената Литвинова намерена вернуться в Россию
Рената Литвинова намерена вернуться в Россию

Еще по теме

Эвелина Блёданс поделилась редкими кадрами со старшим сыном - именинником
Эвелина Бледанс рассказала о рухнувшем браке
Эвелина Бледанс раскрыла общественности новую любовь
Сын Эвелины Бледанс отбился от рук