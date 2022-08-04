Эвелина Бледанс откровенно рассказала о своих детях

Актриса и ведущая Эвелина Бледанс долго не общалась со старшим сыном после развода. Артистка была много лет замужем за бизнесменом Дмитрием. Вместе супруги растили сына Николая. Однако их казалось крепкий брак дал трещину. После развода наследник встал на сторону отца и отказался от общения с матерью. 53-летняя Эвелина Бледанс сейчас поддерживает связь с Николаем. Однако наладить общение было непросто. Артистка вспоминает, как тяжело сыну дался развод родителей. «Мы не общались, когда я ушла от его папы. Для него это было больно. Хотя я не могу сказать, что мы прямо не общались. Мы, наоборот, поехали вместе тогда в Швейцарию, где он учился. Но, конечно, это было неким ну таким барьером. Потому что он не понимал, почему я так сделала. И, конечно, для мальчика всегда какие-то обидки в сторону отца — это неприятно, больно и не хочется этого», — откровенничала она в шоу «Легенда» канала RTVI.Николай уже взрослый самостоятельный мужчина. Звездному наследнику 28 лет. Все внимание Эвелина сейчас уделяет десятилетнему Семену, который родился в браке с Александром Семиным. У мальчика диагностирован синдром Дауна, но это не мешает ему помогать матери с малых лет. «Семен начал зарабатывать в три месяца еще. У нас тогда был хороший контракт с подгузниками. И, конечно, всем почему-то было так интересно. Вообще везде написали, что Семен зарабатывает сам деньги. Ну на самом деле, в принципе, Семен себя одевает, обувает, стрижет, кормит. Потому что он-то со мной работает. Он мне всегда помогает, во всех моих рекламах. Он знает, что тут надо встать, тут надо взять, тут надо улыбнуться, что тут надо сделать. Он уже в этом плане человек тренированный. Поэтому, конечно, все, что мы с ним зарабатываем своими лицами, мы делим на двоих», — говорила актриса.