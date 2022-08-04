Юлия Меньшова рассказала, что произошло с Максимом Галкиным
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Юлия Меньшова рассказала, что произошло с Максимом Галкиным

Юлия Меньшова рассказала, что произошло с Максимом Галкиным
Актриса и ведущая Юлия Меньшова высказалась о ситуации. Максим Галкин, проживающий за границей, стал предателем в глазах многих россиян из-за своей позиции по поводу происходящего в мире. Телеведущая Юлия Меньшова попыталась найти оправдание супругу Примадонны. Вот уже почти полгода 46-летний шоумен проживает за границей и дает концерты по всему миру. В Россию Галкин пока не собирается, ведь здесь его мало кто ждет... «Мы с Максимом Галкиным работали некоторое время. Знаю о нем очень отдаленно. Но слухи о том, что происходило с ним до его отъезда, знаю. Максим опубликовал черное окно в соцсети, потом у него стали отменяться концерты в России. Я в курсе, как устроен гастрольный бизнес. На прокатчиков давили, чтобы они отменяли концерты Максима. Дальше стали закручиваться гайки», — поделилась размышлениями 53-летняя Юлия Меньшова в своем шоу на YouTube.
Сам Максим сетует на то, что в одночасье лишился работы на Первом канале и рекламных контрактов. При этом артист не гнушается распространять фейковую информацию о действиях российской армии. «Я считаю, что нужно признать Галкина пожизненно нежелательным лицом в России. Он и сам уже не вернется, хотя и обещает. Но понимает, что лучше этого не делать. Закон должен быть един для всех! Был прецедент, когда комика Идрака Мирзализаде выкинули из страны, не дав зарабатывать в России — за «шутку» о русских людях. А уж «шутки» Галкина ниже плинтуса — и оскорбляют русский народ. Когда Галкина признают пожизненно нежелательным лицом в России, и он не сможет сюда въехать, его гастроли за рубежом и заработки постепенно сойдут на нет. Не на юмор же идет публика — посмотреть, как кривляется со сцены бывший официальный юморист, обласканный телеканалами и публикой, которую он предал», — делился по поводу действий шоумена депутат Роман Худяков.
# Шоу-бизнес Меньшова Юлия
По материалам: z-aya

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