Юлия Пересильд поделилась фото в купальнике с отдыха в Греции
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Юлия Пересильд поделилась фото в купальнике с отдыха в Греции

Юлия Пересильд поделилась фото в купальнике с отдыха в Греции
Актриса и космонавт Юлия Пересильд облюбовала для отдыха греческий остров Крит и уже 10 лет останавливается в одном и том же отеле. Известная актриса, учредитель благотворительного фонда «Галчонок» Юлия Пересильд воспитывает двоих детей от режиссера Алексея Учителя. Вместе с Анной и Марией артистка улетела на Крит. Она опубликовала в личном блоге фото в купальнике, признавшись, что мечтала об отпуске. А старшая дочь знаменитости рассказала, что они уже 10 лет подряд отдыхают в одном и том же отеле. Кстати, Анна уже успела сняться в кино в 5 проектах.
«Отпуск. Дети. Море. Неспешные разговоры. Встречи с давними друзьями. Солнце. Песок. Чтобы было, что вспоминать снежной холодной зимой!» — написала актриса.
«Крииит! Я скучала, очень сильно❤️Я скучала по этому невероятному морю, по этим закатам, по очень вкусной еде, да по всему я скучала! И казалось бы, за 10 лет, в один отель, скучно! Нет. Каждый раз, когда я сюда приезжаю, я не проживаю того, что прожила в прошлую поездку, всё, как в первый раз! И от этого я тащусь», — призналась Анна Пересильд. Напомним, отец детей знаменитости — режиссер Алексей Учитель. Отношения с ним Юлия Пересильд скрывала 10 лет. Кстати, девочки не носят фамилию папы. Аня и Маша унаследовали от отца только отчества. К слову, недавно артистка призналась, что рассталась с отцом дочерей. Юлия Пересильд не препятствует встречам Алексея Учителя с детьми. Знаменитость прекрасно понимает, что Ане и Маше очень нужен папа.
# Шоу-бизнес Пересильд Юлия
По материалам: z-aya

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