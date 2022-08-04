Юлия Высоцкая из-за болезни отменяет спектакли
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Юлия Высоцкая из-за болезни отменяет спектакли

Юлия Высоцкая из-за болезни отменяет спектакли
Актриса Юлия Высоцкая призналась, что серьезна заболела. Артистка была задействована в нескольких постановках Театра Моссовета, но из-за болезни вынуждена на время уйти на покой. В личном блоге Юлия Высоцкая озвучила свой диагноз. Актрисе ничего не оставалось, как запереться дома — врачи обнаружили у нее коронавирус. «Очень жаль, но спектакли с моим участием пришлось отменить. Тут без вариантов — ковид. Я самоизолировалась. Так что вернусь на сцену, как только разрешат врачи. Берегите себя!» — сообщила 48-летняя Высоцкая в соцсети.
В Театре Моссовета еще вчера рассказали о некоторых изменениях в программе. «Уважаемые зрители! В связи с болезнью заслуженной артистки России Юлии Высоцкой в репертуаре на август произошли следующие изменения: 4 августа 2022 года в 19.00 на основной сцене вместо объявленного спектакля «Вишневый сад» будет показан спектакль «Р. Р. Р.». 5 августа 2022 года в 19.00 на основной сцене вместо объявленного спектакля «Укрощение строптивой» будет показан спектакль «Как важно быть серьезным». Билеты действительны. 7 августа 2022 года в 19.00 на основной сцене вместо объявленного спектакля «Укрощение строптивой» будет показан спектакль «Иисус Христос — суперзвезда». Билеты действительны», — отмечено на сайте культурного учреждения.
# Шоу-бизнес Высоцкая Юлия
По материалам: z-aya

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