Как быстро привлечь крупную сумму денег: мощный секрет и проверенные способы получения средств из разных источников

Кто из нас не мечтал о том, чтобы купаться в роскоши, ни в чем себе не отказывая и не думая, что завтра не на что будет жить? Тема денег и богатства, пожалуй, актуальна всегда. Эксперты по энергетике денег уверяют, что безбедная жизнь — это не несбыточная мечта. Человек сам способен воплотить ее в реальность.

Много работать, чтобы стать богатым, чаще всего недостаточно. Необходимо понимать, что лучше всего помогает достигать успеха в финансовой сфере. Это могут быть специальные мысли-формулы, заговоры или молитвы, приемы фэн-шшуй, “денежные магниты” и т. д.

Безбедная жизнь — абсолютная реальность

Даже в современных условиях развития общества никто не может до конца объяснить силу энергии, которая способна привлечь деньги. Существует много разных подходов. Подойдите к этому вопросу индивидуально. Наконец, можно попробовать разные действия и способы. Наконец, для каждого свой порог “денежного счастья” разный : кому-то для полного удовлетворения хватит и тысячи рублей, а кому-то нужны миллионы. Поэтому подходим к этому вопросу индивидуально.

Эзотерики называют деньги “чистой энергией физического мира”, и она должна циркулировать, но не застаиваться. Из этого возникают два закона денег:

чтобы получить, нужно отдать;

подобное привлекает подобное.

Поэтому важно понимать, что с деньгами нужно настроиться только на позитив, вооружиться позитивным настроем. Думайте о материальных благах с надеждой и верой — и у вас получится получить безбедную жизнь, утверждают эзотерики.

Способы привлечения денег

Самое главное в привлечении денег — это “настроиться на нужную частоту”, всем сердцем желая получить то, что вам необходимо. Одним словом, нужно направить свое сознание на открытие денежного потока.





Какие слова никогда нельзя применять в отношении с деньгами? Никогда не говорите вслух, и даже не думайте так:

“это очень дорого”;

“у меня нет денег”;

“мне не по карману”;

“это нереально для меня”;

“я не смогу”.

Эти фразы способны забрать у вас денежную энергию на очень долгое время, расстроят вас и поставят ограничивающий барьер и неуверенность.

То есть самый первый и главный способ в привлечении денег — мыслить позитивно и мысленно настроить себя на обогащение. Поставьте себе установку: это реально, и я смогу! Именно такое мышление станет благодатной почвой для вашего благополучия.

Также важно знать, что “жаться” в денежном вопросе не стоит. Чаще всего жадность и экономия — это очень плохо. Деньги нужно тратить, и тратить с умом и уводовольствием. Средства лежать не должны! Они должны циркулировать, давать вам удовлетворение, реализацию желаний, радость и свободу. Кстати, радостному и счастливому человеку гораздо проще заработать, отмечают эзотерики. Это вовсе не значит, что вы должны сейчас же выйти из дома и купить все, что блестит и светится, что нравится и что не совсем вам нужно. Нет, покупайте только то, в чем на данный момент нуждаетесь.

Думайте и визуализируйте! Это важный способ привлечения денег. Для того, чтобы стать богаче и реализовать свою мечту, о ней нельзя забывать, а также представлять, что вы это уже “держите в руках”.

Мыслите богато! Хотите жить в достатке — думайте, как вы можете не сэкономить, а как заработать. Именно так думают миллиардеры. Не бойтесь хотеть то, на что у вас нет денег. Подумайте над тем, как заработать на это, и ваша мечта станет реальностью.

Если хотите иметь больше, не жалуйтесь на нехватку чего-то, а сделайте все для того, чтобы получить желаемое. Это реально! Наконец, богатые люди тоже начинали со старта.

Как быстро избавиться от долгов и кредитов

В этом вопросе также нет магии и волшебства. Наступила эпоха расходов, говорят денежные эзотерики. Со всех реклам и плакатов “кричат” заманчивые предложения, и человек хочет получить больше, чем он может купить. Отсюда возникает желание одолжить денег и друзей, оформить кредит и т. д. В итоге может возникнуть затруднительная ситуация, когда должник хватается за голову! Долгов настолько много, что, кажется, погасить их уже не реально. Да еще и письма приходят, звонят с требованием погасить кредит, вернуть долг, проценты…





Как же решить данный вопрос?

Прежде всего, перестаньте брать новые суммы. Для этого сократите свои траты, искорените такую свою привычку, как тратить деньги на все подряд, что вам здесь и сейчас захотелось. Включайте контроль в тот момент, когда вам что-то захочется приобрести. Нужна ли вам эта сумка сейчас? Что даст вам та или иная бездедлушка? Сможете ли вы обойтись без пары новых солнцезащитных очков.

Меньше берите в руки кредитные карты, ведь они так и манят счетом, который у вас якобы есть, но реальных денег, только ваших на самом деле нет. Это долг, который придется быстро погашать. Но есть ведь и форс-мажоры, не забывайте об этом. Поэтому лучше всего — “заморозить” свою кредитную карту и жить по средствам.

Откажитесь от дорогостоящих услуг, товаров, путешествий. Поверьте, можно купить все это гораздо дешевле, и при этом качество не пострадает. Рассматривайте несколько вариантов и предложений, а не зацикливайтесь на одном, на первом и самом красивом.

Прежде чем что-либо планировать, оцените свой бюджет. Распишите и спланируйте его. На остаток суммы можно позволить себе что-то не из списка первоочередных вещей.

Конечно, погасить долги и кредиты можно, избавившись от чего-то лишнего и ненужно, продав это. Подумайте, чем вы больше не пользуйтесь, и продайте это людям, которым это нужно. Это не только поможет погасить долг, но еще и от лишней энергии вас избавит.

В погашении долга не распыляйтесь. Постарайтесь изначально иметь как можно меньше долгов. Ведь растерявшись, вы не будете знать, за что хвататься.

Для того, чтобы избавиться от долгов и кредитов, вам нельзя расслабляться и больше зарабатывать. Поэтому поставьте себе цель: получить более выгодную работу или подработки.

«Денежные» заговоры и молитвы

Уже доказано, что заговоры и молитвы — это мощный способ привлечения денег. Приведем несколько заговоров и молитв, которые могут помочь стабилизировать финансовое благополучие. При этом важно отметить, что читать их лучше в “денежное время” — с четверга на пятницу.

Короткая молитва для удачной работы и бизнеса

Мой ангел-хранитель, люби меня и не покидай.

Твое слово- мое слово.

Подскажи, наставь и защити.

Аминь.

Заговор для привлечения денег

Нужно произносить с деньгами в руках:

Деньги ко мне, как пчелы к меду.

Летите-летите, да мимо меня не пролетайте.

Заговор на удачу в бизнесе

Прочесть перед сделками и денежными вопросами:

Беру удачу. Неудачу оставляю на сдачу.

Молитва Николаю Угоднику:

О всехвальный, великий чудотворец, святителю Христов, отче Николае! Молим тебя, буди надежда всех христиан, верных защитить, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых писатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единого в Троице поколоняемого Бога во веки веков. Аминь.

Молитва на деньги Спиридону

О преблаженне святителю Спиридоне! Умоли благосердие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по милости своей. Испроси нам, рабам Божиим (имена), у Христа и Бога наше мирное безмятежное житие, здравие душевное и телесное. Избави нас от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений и диавольских наветов. Поминай нас у престола Вседержителя и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие да дарует нам, кончины же живота непостыдная и мирныя и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да непрестанно возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну, и Духу Святому, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва Матроне Московской:

Уповаю на тебя, о, Матрона Московская, и молю о помощи в трудные дни. Ты заступаешься за праведных и наказываешь грешных. Ниспошли мне достатка денежного и очисти мою душу от злости и алчности. Пусть прибудут деньги на еду и покрытие расходов необходимой важности. Попроси у Господа Бога милосердия и не прогневайся на меня за скудность души. Да будет так. Аминь.

Привлечение денег по фэн-шуй

Наконец, еще очень действенным считается привлечение денег по фен-шуй.





Вот несколько закономерностей и правил, которые нужно соблюдать, чтобы в доме был достаток:

чистота и порядок в доме;

периодическая покупка нового кошелька (кстати, деньги должны лежать в нем в ровном, расправленном виде, но не свернутыми и не скомканными);

бережное отношение к воде — краны не должны протекать, и вода не должна застаиваться в различных емкостях;

покупка аквариума — это концентрация денежной энергетики;

наличие золотых жабок в доме — символов денег и богатства;

позитивное настроение — то, о чем уже говорилось выше, как о самом мощном магните для денег.

Также эзотерики советуют слушать мощную музыку для привлечения денег — с частотой Альфа 10 Гц.