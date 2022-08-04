Китай начал проведение масштабных учений вокруг Тайваня
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Китай начал проведение масштабных учений вокруг Тайваня

Китай начал проведение масштабных учений вокруг Тайваня

Народно-освободительная армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами возле Тайваня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на китайское Центральное телевидение.

Эти маневры стали ответом на визит на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Они начались 4 август в 12:00 (7:00 по московскому времени — прим.ред.) и продлятся до полудня воскресенья 7 августа. Уточняется, что учения проходят в шести районах акватории вокруг острова.


Китайская сторона направила предупреждение для морских судов и самолетов не заходить в акваторию и воздушное пространство в районах учений, координаты которых были опубликованы ранее.

С 1949 года Тайвань управляется собственной администрацией, однако Пекин считает его одной из своих провинций. Большинство стран эту позицию поддерживают, в том числе и Россия. Как отметила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя визит Пелоси на Тайвань, Китай примет все необходимые контрмеры, чтобы решительно защитить национальный суверенитет и территориальную целостность.

# Политика / Главные новости Политика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В город Кировск ЛНР доставили коммунальную технику от Иркутской области
В город Кировск ЛНР доставили коммунальную технику от Иркутской
Девушка, которая приглашает освежиться
Девушка, которая приглашает освежиться
Юлия Меньшова рассказала, что произошло с Максимом Галкиным
Юлия Меньшова рассказала, что произошло с Максимом Галкиным
В России заявили о необходимости избегать конфликтов между ядерными державами
В России заявили о необходимости избегать конфликтов между ядерными
Заработок Лаймы Вайкуле в России
Заработок Лаймы Вайкуле в России
В Братске пенсионерка выпала из автобуса на дорогу из-за внезапно открывшихся дверей
В Братске пенсионерка выпала из автобуса на дорогу из-за внезапно
Парень сходил на свидание с новой знакомой и получил неожиданное предложение
Парень сходил на свидание с новой знакомой и получил неожиданное
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Козы
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Козы
Создатели Terraria планируют добавить в игру кроссплатформенный мультиплеер
Создатели Terraria планируют добавить в игру кроссплатформенный
"Давным-давно не "жеребец": специалист заявила о неудовлетворенности молодой жены Петросяна
"Давным-давно не "жеребец": специалист заявила о
В Тайбэе рассказали о навредившей Тайваню Пелоси
В Тайбэе рассказали о навредившей Тайваню Пелоси
Alchemy заключила партнерство с проектом Astar на базе Polkadot
Alchemy заключила партнерство с проектом Astar на базе Polkadot

Топ на сегодня

Хакеры взломали около 8000 кошельков на базе Solana и вывели миллионы долларов
Хакеры взломали около 8000 кошельков на базе Solana и вывели миллионы
Роспотребнадзор заявил о росте риска заражения COVID-19
Роспотребнадзор заявил о росте риска заражения COVID-19
Пентагон опроверг данные об уничтожении HIMARS на Украине
Пентагон опроверг данные об уничтожении HIMARS на Украине
Бывшего российского министра госпитализировали
Бывшего российского министра госпитализировали
Бабочки, которые удивляют своей красотой даже в образе гусеницы (12 фото)
Бабочки, которые удивляют своей красотой даже в образе гусеницы (12

Еще по теме

Китай начал масштабные учения вокруг Тайваня
Песков назвал чистой провокацией визит Пелоси на Тайвань
Что будет с миром после прилета Нэнси Пелоси на Тайвань ?
Визит Пелоси на Тайвань предрекли в ближайшие дни