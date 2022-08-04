Китай начал проведение масштабных учений вокруг Тайваня

Народно-освободительная армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами возле Тайваня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на китайское Центральное телевидение.

Эти маневры стали ответом на визит на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Они начались 4 август в 12:00 (7:00 по московскому времени — прим.ред.) и продлятся до полудня воскресенья 7 августа. Уточняется, что учения проходят в шести районах акватории вокруг острова.





Китайская сторона направила предупреждение для морских судов и самолетов не заходить в акваторию и воздушное пространство в районах учений, координаты которых были опубликованы ранее.

С 1949 года Тайвань управляется собственной администрацией, однако Пекин считает его одной из своих провинций. Большинство стран эту позицию поддерживают, в том числе и Россия. Как отметила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя визит Пелоси на Тайвань, Китай примет все необходимые контрмеры, чтобы решительно защитить национальный суверенитет и территориальную целостность.