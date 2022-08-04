Когда ждать одобрение сделки Xbox и Activision Blizzard в разных странах
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Когда ждать одобрение сделки Xbox и Activision Blizzard в разных странах

Когда ждать одобрение сделки Xbox и Activision Blizzard в разных странах


В последние недели появляется все больше информации из документов, которые Microsoft и Activision Blizzard передают регуляторам в разных странах, чтобы была одобрена сделка по их слиянию. При анонсе покупки Microsoft сообщала, что ожидает полного одобрения сделки к лету 2023 года, то есть примерно через год.

Сделка такого масштаба предполагает прохождение проверок среди большого количества регуляторов. Пользователь Resetera собрал информацию о том, когда можно ожидать одобрение сделки в разных странах, согласно законам этих стран и сроков рассмотрения документов.

На данный момент, если верить информации этого пользователя, картина следующая — первого (или окончательного) решения регуляторов стран/регионов следует ожидать:



Южная Корея, 14 июля (уже дата прошла)



ЮАР, 15 июля (уже дата прошла)



Новая Зеландия, 11 августа



США, конец августа



Япония, конец августа — начало сентября



Великобритания, 1 сентября



Австралия, 15 сентября



ЕС, официально еще не сообщается, но, ожидается, что это конец сентября

Все даты, естественно, могут быть продлены.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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