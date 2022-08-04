Когда ждать одобрение сделки Xbox и Activision Blizzard в разных странах
В последние недели появляется все больше информации из документов, которые Microsoft и Activision Blizzard передают регуляторам в разных странах, чтобы была одобрена сделка по их слиянию. При анонсе покупки Microsoft сообщала, что ожидает полного одобрения сделки к лету 2023 года, то есть примерно через год.
Сделка такого масштаба предполагает прохождение проверок среди большого количества регуляторов. Пользователь Resetera собрал информацию о том, когда можно ожидать одобрение сделки в разных странах, согласно законам этих стран и сроков рассмотрения документов.
На данный момент, если верить информации этого пользователя, картина следующая — первого (или окончательного) решения регуляторов стран/регионов следует ожидать:
Южная Корея, 14 июля (уже дата прошла)
ЮАР, 15 июля (уже дата прошла)
Новая Зеландия, 11 августа
США, конец августа
Япония, конец августа — начало сентября
Великобритания, 1 сентября
Австралия, 15 сентября
ЕС, официально еще не сообщается, но, ожидается, что это конец сентября
Все даты, естественно, могут быть продлены.