Константин Богомолов рассказал об отношении к россиянам за границей: личный опыт режиссера

В последнее время всё больше появляется новостей о том, что туристы из России сталкиваются с негативным отношением к себе за пределами своей страны. Например, некоторые торговые марки берут с покупателей с российским паспортом обязательство, что их продукция не будет использоваться в РФ. Однако россияне встречают и более враждебное отношение к себе.





Супруг Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов, решил поделиться своим опытом заграничных поездок. В своем телеграм-канале он написал пост, в котором рассказал, с чем сталкивался, пока находился на отдыхе за пределами России.

Константин пишет, что часто выезжает из страны с деловыми и туристическими целями. При этом режиссер не сталкивался с русофобией со стороны местных жителей, о которой так часто пишут в новостных лентах.

«Нет никакой враждебности к русским. От слова "совсем"», – описывает свой опыт Богомолов.





Константин не отрицает случаи, когда в различных заведениях отказывались обслуживать клиентов из России, но он сам с таким не сталкивался. Режиссер утверждает, что простые люди занимаются своим делом, они далеки от политики. И среди них нет никакой русофобии, а даже наоборот.

«Везде и всюду только радушие к русским. И уважение», – завершает свой пост Богомолов.





Напомним, что Константин Богомолов женат на телеведущей Ксении Собчак. Супруги оформили свои отношения официально в сентябре 2019 года. В прессе регулярно появляются новости о том, что у пары множество проблем в семейной жизни, и супруги скоро разведутся. Однако эта информация так и остается на уровне слухов. Ксения и Константин регулярно показывают, что в личной жизни у них полный порядок.