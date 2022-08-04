Константин Богомолов рассказал об отношении к россиянам за границей: личный опыт режиссера
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Константин Богомолов рассказал об отношении к россиянам за границей: личный опыт режиссера

Константин Богомолов рассказал об отношении к россиянам за границей: личный опыт режиссера

Константин Богомолов рассказал об отношении к россиянам за границей: личный опыт режиссера

В последнее время всё больше появляется новостей о том, что туристы из России сталкиваются с негативным отношением к себе за пределами своей страны. Например, некоторые торговые марки берут с покупателей с российским паспортом обязательство, что их продукция не будет использоваться в РФ. Однако россияне встречают и более враждебное отношение к себе.


Супруг Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов, решил поделиться своим опытом заграничных поездок. В своем телеграм-канале он написал пост, в котором рассказал, с чем сталкивался, пока находился на отдыхе за пределами России.


Константин пишет, что часто выезжает из страны с деловыми и туристическими целями. При этом режиссер не сталкивался с русофобией со стороны местных жителей, о которой так часто пишут в новостных лентах.

«Нет никакой враждебности к русским. От слова "совсем"», – описывает свой опыт Богомолов.


Константин не отрицает случаи, когда в различных заведениях отказывались обслуживать клиентов из России, но он сам с таким не сталкивался. Режиссер утверждает, что простые люди занимаются своим делом, они далеки от политики. И среди них нет никакой русофобии, а даже наоборот.

«Везде и всюду только радушие к русским. И уважение», – завершает свой пост Богомолов.


Напомним, что Константин Богомолов женат на телеведущей Ксении Собчак. Супруги оформили свои отношения официально в сентябре 2019 года. В прессе регулярно появляются новости о том, что у пары множество проблем в семейной жизни, и супруги скоро разведутся. Однако эта информация так и остается на уровне слухов. Ксения и Константин регулярно показывают, что в личной жизни у них полный порядок.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Один из ранних инвесторов Terra запустит фонд для инвестиций в GameFi
Один из ранних инвесторов Terra запустит фонд для инвестиций в GameFi
Подсчитан масштаб ухода иностранных ритейлеров из России
Подсчитан масштаб ухода иностранных ритейлеров из России
Прекрасная Ана де Армас показала новые кадры в образе Мэрилин Монро
Прекрасная Ана де Армас показала новые кадры в образе Мэрилин Монро
Иркутская область берет шефство над городом Кировск ЛНР
Иркутская область берет шефство над городом Кировск ЛНР
Константин Богомолов рассказал об отношении к россиянам за границей: личный опыт режиссера
Константин Богомолов рассказал об отношении к россиянам за границей:
В США сообщили о подготовке Китая к «наступлению»
В США сообщили о подготовке Китая к «наступлению»
Грант ожидает ухаживаний со стороны Натальи Александровой
Грант ожидает ухаживаний со стороны Натальи Александровой
Меркурий в Деве с 4 по 25 августа 2022 года: советы астрологов для каждого Знака Зодиака на этот период
Меркурий в Деве с 4 по 25 августа 2022 года: советы астрологов для
В «Газпроме» сочли невозможной поставку турбины для «Северного потока» в Россию
В «Газпроме» сочли невозможной поставку турбины для «Северного
DST Global и Softbank поддержали ИИ-стартап MarqVision в раунде на $20 млн
DST Global и Softbank поддержали ИИ-стартап MarqVision в раунде на
В США рассказали о «глубоком недоверии» между Байденом и Зеленским
В США рассказали о «глубоком недоверии» между Байденом и Зеленским
Эвелина Блёданс испугалась ЭКО
Эвелина Блёданс испугалась ЭКО

Топ на сегодня

Константин Богомолов рассказал о русофобии за границей
Константин Богомолов рассказал о русофобии за границей
Хакеры взломали около 8000 кошельков на базе Solana и вывели миллионы долларов
Хакеры взломали около 8000 кошельков на базе Solana и вывели миллионы
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Лошади
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Лошади
Юристы Ким Кардашьян потребовали отклонить иск о рекламе EthereumMax
Юристы Ким Кардашьян потребовали отклонить иск о рекламе EthereumMax
В России резко снизился спрос на новых сотрудников
В России резко снизился спрос на новых сотрудников

Еще по теме

Константин Богомолов рассказал о русофобии за границей
Константин Богомолов рассказал об отношении к россиянам за границей
Константин Богомолов рассказал о своей эмиграции
Константин Богомолов застукал Ксению Собчак за изменой