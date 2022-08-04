Корабли и авиация Китая пересекли серединную линию Тайваньского пролива
Корабли и авиация китайской армии во время учений в Тайваньском проливе временно пересекли его разделительную линию. Об этом сообщило агентство Reuters.
Как минимум десять кораблей ВМС Китая и еще несколько самолетов ВВС на короткое время зашли за черту, которая разделяет тайваньскую и китайскую части пролива.
Ранее газета «Хуаньцю шибао» сообщила, что НОАК в рамках учений, развернутых возле шести акваторий Тайваня, приготовилась применить ракеты с неядерными боеголовками и дальнобойную артиллерию.
4 августа подразделения Вооруженных сил Китая провели боевые стрельбы на дальние расстояния. В результате стрельб были поражены цели в восточной части Тайваньского пролива.