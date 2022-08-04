Корабли и авиация Китая пересекли серединную линию Тайваньского пролива
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Корабли и авиация Китая пересекли серединную линию Тайваньского пролива

Корабли и авиация Китая пересекли серединную линию Тайваньского пролива

Корабли и авиация Китая пересекли серединную линию Тайваньского проливаReuters: корабли и авиация Китая пересекли серединную линию Тайваньского пролива

Корабли и авиация китайской армии во время учений в Тайваньском проливе временно пересекли его разделительную линию. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как минимум десять кораблей ВМС Китая и еще несколько самолетов ВВС на короткое время зашли за черту, которая разделяет тайваньскую и китайскую части пролива.

Ранее газета «Хуаньцю шибао» сообщила, что НОАК в рамках учений, развернутых возле шести акваторий Тайваня, приготовилась применить ракеты с неядерными боеголовками и дальнобойную артиллерию.

4 августа подразделения Вооруженных сил Китая провели боевые стрельбы на дальние расстояния. В результате стрельб были поражены цели в восточной части Тайваньского пролива.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Путин подписал закон о статусе ветеранов для отражающих вторжение пограничников
Путин подписал закон о статусе ветеранов для отражающих вторжение
Guardian: Запад заигрывает с катастрофой на Украине и Тайване
Guardian: Запад заигрывает с катастрофой на Украине и Тайване
С кошельков биткоин-биржи ZB вывели $4,8 млн. Эксперты не исключили взлом
С кошельков биткоин-биржи ZB вывели $4,8 млн. Эксперты не исключили
Diablo IV уже тестируют на широкой группе игроков, отзывы положительные
Diablo IV уже тестируют на широкой группе игроков, отзывы
Спасатели нашли двух заблудившихся в лесу Шелеховского района пенсионерок
Спасатели нашли двух заблудившихся в лесу Шелеховского района
Россиянам назвали самые распространенные схемы телефонного мошенничества
Россиянам назвали самые распространенные схемы телефонного
Корабли и авиация Китая пересекли серединную линию Тайваньского пролива
Корабли и авиация Китая пересекли серединную линию Тайваньского
"Вероятно, мне настолько не хватало любви": альфонс развел девушку на 2,5 миллиона рублей и пропал
"Вероятно, мне настолько не хватало любви": альфонс развел
Как быстро привлечь крупную сумму денег: мощный секрет и проверенные способы получения средств из разных источников
Как быстро привлечь крупную сумму денег: мощный секрет и проверенные
Правительство выделило крупнейшим российским IT-компаниям миллиардные кредиты
Правительство выделило крупнейшим российским IT-компаниям миллиардные
Девять свадеб, ссора с Пугачевой и кража спермы Юлиана. Королева страстей Анастасия
Девять свадеб, ссора с Пугачевой и кража спермы Юлиана. Королева
BitMEX добавила бессрочные контракты на фиатные валюты
BitMEX добавила бессрочные контракты на фиатные валюты

Топ на сегодня

Мише Победаш из Иркутского района нужна помощь в лечении тяжелого заболевания
Мише Победаш из Иркутского района нужна помощь в лечении тяжелого
Бывшего российского министра госпитализировали
Бывшего российского министра госпитализировали
США рассмотрели новый указ в поддержку абортов
США рассмотрели новый указ в поддержку абортов
Лайма Вайкуле плюнула в россиян, но бизнес закрывать тут не собирается
Лайма Вайкуле плюнула в россиян, но бизнес закрывать тут не собирается
"Как Вам не стыдно!": Садальский рассказал, как мочившегося в ведро у сцены Лещенко отчитала женщина
"Как Вам не стыдно!": Садальский рассказал, как мочившегося

Еще по теме

Пекин предупредил США о последствиях нарушения принципа "одного Китая"
В Пекине недовольны намерением Трампа пересмотреть принцип «одного Китая»
Глава Тайваня заявила о необходимости диалога с Китаем
Пекин предупредил о негативных последствиях подрыва принципа «одного Китая»