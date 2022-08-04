Кристина Асмус откровенно рассказала, как часто она спит с малознакомыми мужчинами

Вадим Карасев

34-летняя Кристина Асмус с давних пор полюбилась российскому зрителю тем, что не стесняется участвовать в весьма откровенных сценах - в этом году актрису высмеял за это Федор Бондарчук, сказав в шутку, что той попросту нравится раздеваться. Однако экс-супруга решила развеять мифы о себе, откровенно высказавшись о своей личной жизни.

Кристина Асмус сыграла в телесериале "Люся" главную роль. Ее героиня была задействована в эротической сцене - звезде пришлось имитировать секс с Данилой Козловским прямо на кладбище.



Однако после съемок экс-супруга Гарика Харламова неожиданно заявила, что персонаж, который она играет в сериале, является ее полной противоположностью.

Я вообще не пью алкоголь. Я никогда не пробовала ничего из запрещенных веществ (и вам не советую, это зло). У меня никогда не было секса с малознакомыми мужчинами. Я ненавижу каблуки и не люблю носить платья. Мне делали предложение несколько раз в жизни, Нина делает акцент на том, что ей — нет. Я никогда не наращивала ногти и ресницы. И не понимаю, зачем это надо

По словам Кристины Асмус, ради съемок в "Люсе" ей пришлось учиться курить - до этого момента она даже никогда не прикасалась к сигаретам.

"Люся — эмоция, хаос. Я — тотальный контроль. Она напролом, а я тысячу раз всё взвешу. Она смелая и развязная, я собранная и слишком серьезно отношусь к себе и к жизни! Нина не умеет любить и никого не любит, даже себя. Для меня же любовь — самое главное в жизни и единственное на что нужно тратить свою жизнь", - уверяет актриса.

При этом Кристина Асмус утверждает, что ей чужда меркантильность - из-за этого она частенько отказывается от выгодных в материальном плане проектов, если ей не понравится сценарий, а также корпоративов, отмечает Cosmopolitan.

Царица — так называл меня оператор-постановщик Артем Емельянов каждый раз, когда я приходила на съемочную площадку сериала "Люся". Видимо, получалось убедительно носить весь этот тяжелый люкс. Настолько убедительно, что в одной из рецензий на "Люсю" кто-то написал, что я играю саму себя. И вы знаете, это комплимент. Такой же, как после фильма "Текст", когда все думали, что всё было по-настоящему

Кристина Асмус высказалась о молодом любовнике

Экс-супруге Гарика Харламова недавно потребовалась медицинская помощь - звезда прямо во время спектакля умудрилась серьезно травмировать ногу.

Несмотря на произошедшее, артистка решила не отказываться от работы, пока она восстанавливается от травмы. Звезда при этом проговорилась про "молодого любовника", рассказывая о съемках.

"Носить, конечно, ортез и этот секси-чулок надо было, но съемки никто не отменял. Так что я уже по лесам Ярославля на каблуках рассекаю. Спокуха! Под наблюдением врачей, продюсеров и молодого любовника", - заключила звезда.