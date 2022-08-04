Ксения Собчак едко высмеяла Алену Шишкову
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Ксения Собчак едко высмеяла Алену Шишкову

Ксения Собчак едко высмеяла Алену Шишкову
Ведущая и журналистка Ксения Собчак посмеялась над прической модели. Еще недавно Ксения высмеивала Ольгу Бузову за слишком частые раздевания на камеру. Теперь же под прицел журналистки попала бывшая пассия Тимати, модель Алена Шишкова, которая недавно провела эксперимент над внешностью. Шишкова решила подстричь челку и продемонстрировала результат бьюти-эксперимента в личном блоге. Ксения Собчак не оценила изменения Алены, дав понять, что такая прическа лишь портит хрупкую блондинку. «Пусть бросят камень те, кто никогда не думал, что челка — это хорошая идея», — парировала 40-летняя журналистка в личном блоге. Подписчики Ксении во многом согласились с ней, посчитав, что прежний образ Шишковой шел ей больше. «Это когда хочешь пострадать ближайшие пару месяцев»; «Такая челка — просто фу!»; «Ну Алена, ну хватит уродовать себя!»; «Зачем она это с собой делает?!» — недоумевают пользователи Сети.
Правда, нашлись и те, кто поддержал модель, отметив, что она прекрасно выглядит, а Ксении Собчак стоило бы последить за собой. «Ничего плохого в челках нет. Надо только знать, какая идет именно вам, а не за модой гнаться...»; «Даже с такой челкой Алена выглядит намного круче , чем Собчак на обложке журнала»; «Симпатичная девушка, челка очень в тему!» — признались некоторые. К слову, еще недавно Алена Шишкова поражала публику своей худобой. Кто-то считал, что у бывшей Тимати анорексия, но сама модель уверяла — у нее со здоровьем все хорошо, просто тяжело набирать вес. По этому поводу блондинка даже обращалась к специалисту.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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