Ксения Собчак рассказала про надувные сиськи

Ведущую и журналистку Ксению Собчак раскритиковала Лена Миро. Бизнес-вумен неожиданно для многих выставила в Сеть снимок в купальнике, где зрительно увеличила себе грудь при помощи хитрого приема — сжав ее локтями с двух сторон. «Ксюш, ты чего?» — удивилась в своем телеграме экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева.Блогер Лена Миро и вовсе узрела в этом поступке телеведущей буквально крик о помощи — дескать в отношениях Ксении Собчак и Константина Богомолова не все ладно и светская львица сигнализирует, как может. Оказывается, это фото было всего лишь шуткой, о чем Ксения Собчак написала в своем телеграме. «То есть шуток про сиськи никто не понимает, да? Или вам реально нравятся надувные шарики?» — обратилась жена Богомолова.