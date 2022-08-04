Ксения Собчак рассказала про надувные сиськи
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Ксения Собчак рассказала про надувные сиськи

Ксения Собчак рассказала про надувные сиськи
Ведущую и журналистку Ксению Собчак раскритиковала Лена Миро. Бизнес-вумен неожиданно для многих выставила в Сеть снимок в купальнике, где зрительно увеличила себе грудь при помощи хитрого приема — сжав ее локтями с двух сторон. «Ксюш, ты чего?» — удивилась в своем телеграме экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева.
Блогер Лена Миро и вовсе узрела в этом поступке телеведущей буквально крик о помощи — дескать в отношениях Ксении Собчак и Константина Богомолова не все ладно и светская львица сигнализирует, как может. Оказывается, это фото было всего лишь шуткой, о чем Ксения Собчак написала в своем телеграме. «То есть шуток про сиськи никто не понимает, да? Или вам реально нравятся надувные шарики?» — обратилась жена Богомолова.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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