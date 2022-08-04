Ксения Собчак заключила брачный контракт с Константином Богомоловым

Шахназаров рассказал о брачном Контракте журналистки и ведущей Ксении Собчак. Журналист Михаил Шахназаров в эфире своей программы «Полный абзац» рассказал о деталях брачного контракта светской львицы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. «Он с женой поехал отдыхать по контракту. Три или четыре раза в год ему надо появляться с женой», заявил Михаил Шахназаров.Как отметил Шахназаров, его не удивляют слова Богомолова, что к русским в Европе относятся хорошо. «Европейцы простые и добрые. Когда видят таких, как Богомолов, то говорят: «Господи, возьми бесплатно. Иди. И перекрестятся», — заметил Шахназаров. Напомним, что Собчак и Богомолов сыграли свадьбу в 2019 году. Общих детей у пары нет.