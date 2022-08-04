Лайма Вайкуле не может заработать даже на еду
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Лайма Вайкуле не может заработать даже на еду

Лайма Вайкуле не может заработать даже на еду
Стали известны доходы певицы Лаймы Вайкуле. 68-летняя артистка последнее время постоянно проживает в Латвии и не приезжает с гастролями в Россию. По слухам, артистке не позволяет здоровье: она борется с раком и чувствует себя не лучшим образом. Однако тяжелый недуг не мешает певице зарабатывать в нашей стране миллионы, владея бизнесом. Как выяснилось, близкой подруге Аллы Пугачевой принадлежит половина компании ООО «Лайма-Люкс Рус», которая вот уже более двадцати лет продает косметику, аксессуары и мебель для салонов красоты. Фирма работает не только в столице, но и в других российских городах — Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге и Краснодаре, а еще под ее патронажем проходит чемпионат «Молодые профессионалы» и обучаются специалисты Академии парикмахерского искусства.
Санкции на деятельности компании, похоже, не сильно отразились, потому что она продолжает развиваться и в ближайшее время включит в ассортимент продаж еще и фармацевтическую продукцию (соответствующую лицензию детище Вайкуле получило в конце мая). В прошлом году дела у компании тоже шли хорошо: за год ее доход, согласно финансовой отчетности, составил 390 миллионов рублей, пишет «КП». Правда, в соцсетях обратили внимание, что чистая прибыль, если верить документам, совсем небольшая – всего 13 тысяч рублей. «Судя по скриншоту, Лайма в России даже на хорошую шляпку не заработала. Всего 13 000 рублей. 200 евро. Негусто»,  — отметили интернет-пользователи.  Возможно, именно поэтому еще весной появилась информация о серьезных финансовых проблемах звезды эстрады, которая осталась не только без концертов и корпоративов, но и без доходов от бизнеса.
# Шоу-бизнес Вайкуле Лайма
По материалам: z-aya

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