Лайма Вайкуле не может заработать даже на еду

Стали известны доходы певицы Лаймы Вайкуле. 68-летняя артистка последнее время постоянно проживает в Латвии и не приезжает с гастролями в Россию. По слухам, артистке не позволяет здоровье: она борется с раком и чувствует себя не лучшим образом. Однако тяжелый недуг не мешает певице зарабатывать в нашей стране миллионы, владея бизнесом. Как выяснилось, близкой подруге Аллы Пугачевой принадлежит половина компании ООО «Лайма-Люкс Рус», которая вот уже более двадцати лет продает косметику, аксессуары и мебель для салонов красоты. Фирма работает не только в столице, но и в других российских городах — Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге и Краснодаре, а еще под ее патронажем проходит чемпионат «Молодые профессионалы» и обучаются специалисты Академии парикмахерского искусства.Санкции на деятельности компании, похоже, не сильно отразились, потому что она продолжает развиваться и в ближайшее время включит в ассортимент продаж еще и фармацевтическую продукцию (соответствующую лицензию детище Вайкуле получило в конце мая). В прошлом году дела у компании тоже шли хорошо: за год ее доход, согласно финансовой отчетности, составил 390 миллионов рублей, пишет «КП». Правда, в соцсетях обратили внимание, что чистая прибыль, если верить документам, совсем небольшая – всего 13 тысяч рублей. «Судя по скриншоту, Лайма в России даже на хорошую шляпку не заработала. Всего 13 000 рублей. 200 евро. Негусто», — отметили интернет-пользователи. Возможно, именно поэтому еще весной появилась информация о серьезных финансовых проблемах звезды эстрады, которая осталась не только без концертов и корпоративов, но и без доходов от бизнеса.