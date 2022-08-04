Лена Миро назвала причину постоянных ссор между Собчак и Канделаки
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Лена Миро назвала причину постоянных ссор между Собчак и Канделаки

Лена Миро назвала причину постоянных ссор между Собчак и Канделаки

Конфликт между Тиной Канделаки и Ксенией Собчак продолжается несколько лет. Девушки постоянно критикуют друг друга в своих социальных сетях. Известный блогер Лена Миро попыталась разобраться в этой вражде. По ее мнению, она нашла истинную причину такой открытой нелюбви между Ксенией и Тиной.


Лена заявляет, что причиной постоянных подколок со стороны Собчак является обычная зависть. По словам Миро, у Тины не было такого мощного бэкграунда для старта карьеры, в отличие от Ксении. У нее не было ни влиятельных родителей, ни возможностей получить престижную работу. При этом Канделаки, по мнению блогера, достигла значительно больших результатов. Об этом Миро пишет на своей страничке в «ЖЖ».


Лена, не стесняясь, называет Собчак тамадой, «которая ведет свадьбы и берет интервью на Ютубе». А когда у Ксении нет причин для едких комментариев, то она придирается к внешнему виду. Миро считает, что успех Тины на телевидении – это «красная тряпка» для Собчак. Она так реагирует исключительно из зависти.

Напомним, что телеведущие регулярно устраивают баталии в социальных сетях. На своих страничках они едко комментируют наряды и внешний вид друг друга, отчитывают за неосторожные политические высказывания, а иногда сами придумывают не самые приятные истории о своей сопернице.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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