Малькова показала условия, в которых живет вместе с детьми в США, а Блиновская шикует в Париже. Соцсети звезд

Светлана Малькова переехала вместе с детьми из Словении в США. Семья перебралась в штат Вашингтон и активно рассказывает о заграничной жизни. Сегодня блондинка поделилась очередной радостной новостью.

Светлана Малькова призналась, что на протяжении четырех месяцев прожила вместе с детьми в убежище. Однако сегодня семья наконец-то смогла обосноваться в отдельном жилье. Блондинка рассказала, что они переезжают в небольшую квартиру, где у каждого есть собственный уголок.

«Это еще не предел. Мое пожелание — это все-таки Белвью (крупный город в штате Вашингтон — Прим. ред). Эта квартира в 15 минутах от Белвью. Есть к чему стремиться. Зато вид из окна шикарный: озеро Вашингтон и у каждого есть свои комнаты!» — поделилась Светлана.

Напомним, что ранее Малькова проживала в Словении. Там женщина вместе с мужем Романом воспитывала четверых детей. Размеренная жизнь треснула, когда бизнесмен увлекся Анастасией Макеевой. Сейчас Роман счастливо женат на актрисе, его поддерживает старший сын Андрей.

Приятными моментами жизни делится и 40-летняя Елена Блиновская. Недавно гуру марафонов решила в одиночестве посетить в Париж. Брюнетка наслаждается видами города и балует себя маленькими радостями, а сегодня прокатилась в кабинке колеса обозрения.

Блиновская призналась, что по началу выкупила все восемь мест, стоимостью по 15 евро, лишь бы остаться одной. «Ко мне подошли работники и сказали, что так не надо. Они покатают меня одну в кабине за один билет. Пришлось вернуть. Щедрые французы», — похвасталась Елена.

25-летняя Алена Савкина рассказала в личном блоге о примирении со звездами «ДОМа-2» Яной Захаровой, Настей Стецевят и даже Настей Голд. Последняя — супруга Ильи Яббарова, от которого брюнетка растит сына Богдана.

«Нам нечего делить, не о чем спорить и не на что обижаться. Неожиданно для каждой из нас жизнь распорядилась так, что теперь нам напротив есть, о чем поговорить, чем поделиться и чем поддержать друг друга. Не знаю, какие еще гештальты мне предстоит закрыть этим летом, но пока все так, как должно быть!» — делилась Алена.