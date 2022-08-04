Малькова показала условия, в которых живет вместе с детьми в США, а Блиновская шикует в Париже. Соцсети звезд
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Малькова показала условия, в которых живет вместе с детьми в США, а Блиновская шикует в Париже. Соцсети звезд

Малькова показала условия, в которых живет вместе с детьми в США, а Блиновская шикует в Париже. Соцсети звезд

Малькова показала условия, в которых живет вместе с детьми в США, а Блиновская шикует в Париже. Соцсети звезд

Светлана Малькова переехала вместе с детьми из Словении в США. Семья перебралась в штат Вашингтон и активно рассказывает о заграничной жизни. Сегодня блондинка поделилась очередной радостной новостью.


Светлана Малькова призналась, что на протяжении четырех месяцев прожила вместе с детьми в убежище. Однако сегодня семья наконец-то смогла обосноваться в отдельном жилье. Блондинка рассказала, что они переезжают в небольшую квартиру, где у каждого есть собственный уголок.

«Это еще не предел. Мое пожелание — это все-таки Белвью (крупный город в штате Вашингтон — Прим. ред). Эта квартира в 15 минутах от Белвью. Есть к чему стремиться. Зато вид из окна шикарный: озеро Вашингтон и у каждого есть свои комнаты!» — поделилась Светлана.

Напомним, что ранее Малькова проживала в Словении. Там женщина вместе с мужем Романом воспитывала четверых детей. Размеренная жизнь треснула, когда бизнесмен увлекся Анастасией Макеевой. Сейчас Роман счастливо женат на актрисе, его поддерживает старший сын Андрей.

Приятными моментами жизни делится и 40-летняя Елена Блиновская. Недавно гуру марафонов решила в одиночестве посетить в Париж. Брюнетка наслаждается видами города и балует себя маленькими радостями, а сегодня прокатилась в кабинке колеса обозрения.

Блиновская призналась, что по началу выкупила все восемь мест, стоимостью по 15 евро, лишь бы остаться одной. «Ко мне подошли работники и сказали, что так не надо. Они покатают меня одну в кабине за один билет. Пришлось вернуть. Щедрые французы», — похвасталась Елена.

25-летняя Алена Савкина рассказала в личном блоге о примирении со звездами «ДОМа-2» Яной Захаровой, Настей Стецевят и даже Настей Голд. Последняя — супруга Ильи Яббарова, от которого брюнетка растит сына Богдана.

«Нам нечего делить, не о чем спорить и не на что обижаться. Неожиданно для каждой из нас жизнь распорядилась так, что теперь нам напротив есть, о чем поговорить, чем поделиться и чем поддержать друг друга. Не знаю, какие еще гештальты мне предстоит закрыть этим летом, но пока все так, как должно быть!» — делилась Алена.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Малькова показала условия, в которых живет вместе с детьми в США, а Блиновская шикует в Париже. Соцсети звезд
Малькова показала условия, в которых живет вместе с детьми в США, а
Странные, смешные и забавные ошибки из реальной жизни (15 фото)
Странные, смешные и забавные ошибки из реальной жизни (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 03.08.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 03.08.2022 (15 фото)
Безус и Репина провели фотосессию дочери Афины
Безус и Репина провели фотосессию дочери Афины
Белый дом заранее попытался снизить риски от поездки Пелоси на Тайвань
Белый дом заранее попытался снизить риски от поездки Пелоси на Тайвань
Ангарчанин предстанет перед судом за совершенное 12 лет назад убийство
Ангарчанин предстанет перед судом за совершенное 12 лет назад убийство
Сколько стоит дом Ольги Бузовой в Сочи: реальные оценки экспертов
Сколько стоит дом Ольги Бузовой в Сочи: реальные оценки экспертов
Хорошо принятый симулятор жизни Hokko Life выйдет на Xbox в сентябре
Хорошо принятый симулятор жизни Hokko Life выйдет на Xbox в сентябре
В Совфеде поддержали запрет для чиновников владеть имуществом в странах НАТО
В Совфеде поддержали запрет для чиновников владеть имуществом в
Соучредительница Binance возглавит венчурное подразделение биржи
Соучредительница Binance возглавит венчурное подразделение биржи
Петербург обеспечит социальные нужды Мариуполя
Петербург обеспечит социальные нужды Мариуполя
Иосиф Пригожин: «Такие, как Лайма Вайкуле, виноваты в том, что происходит в стране и в мире»
Иосиф Пригожин: «Такие, как Лайма Вайкуле, виноваты в том, что

Топ на сегодня

Константин Богомолов рассказал о русофобии за границей
Константин Богомолов рассказал о русофобии за границей
На телеканале «Россия 1» показали кадры порнофильма с актером из GachiMuchi
На телеканале «Россия 1» показали кадры порнофильма с актером из
Хакеры взломали около 8000 кошельков на базе Solana и вывели миллионы долларов
Хакеры взломали около 8000 кошельков на базе Solana и вывели миллионы
Россиянам разрешат сдать ряд вариантов экзамена TOEFL
Россиянам разрешат сдать ряд вариантов экзамена TOEFL
Китай не исключил военных мер в отношении Тайваня
Китай не исключил военных мер в отношении Тайваня

Еще по теме

Мужа Анастасии Макеевой отправляют на работу
Анастасия Макеева приревновала мужа к бывшей жене
Малькова: бронза КР вызывает у волейболисток "Протона" неоднозначные эмоции
Анастасия Макеева рассказала о безработном муже