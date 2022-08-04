Мария Шукшина набросилась на шоу «За гранью»
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Мария Шукшина набросилась на шоу «За гранью»

Мария Шукшина набросилась на шоу «За гранью»
Актриса Мария Шукшина в ужасе от того, что снимают на телевидение. Артистка продолжает борьбу с различными ток-шоу и низкопробными программами. Теперь она накинулась на Сергея Соседова и его проект «За гранью». В эфире НТВ «За гранью» появилась в 2021 году. Ведущим шоу стал Сергей Соседов, который выслушивает истории гостей в студии и предлагает решить их проблемы вместе с экспертами. Так, многие из тех, кто отчаялся, получили деньги на дорогостоящие операции, помогли родным, а также закрыли задачи, которые мучили их много лет. Но зрителям все равно не нравится развлекательное шоу. Так, одна из подписчиц пожаловалась на проект Марии Шукшиной. «Еще бы прикрыли «За гранью» на НТВ с ведущим, который с женским голосом и интонациями. Позавчера там восхваляли фрика-проститутку! Ай молодец, «красавица» с головы до ног в татуировках, сама всего достигла, гордится собой и своей порно- работой. И ей рукоплещут ведущий и приглашенные гости! И все это льется с экрана в уши нашей молодежи», — пишет недовольный человек.
55-летняя Мария Шукшина тут же включилась в борьбу и в пух и прах разнесла как ведущего, так и создателей. «У меня такой вопрос — для кого эти передачи? Молодежь как раз это не смотрит, она вообще телевизор не смотрит. Телевизор смотрят 50% зрелых людей, а в основном, пенсионеры. Это для них? Вряд ли… Аудитория консервативная в целом. Поэтому напрашивается только один ответ! Эти передачи ни для кого», — рассуждает дочь прославленной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Мария говорит, что русскую культуру убивают подобными передачами и пытаются насадить ими западные ценности, которые чужды нашему зрителю. Хоть он за годы атаки привык к подобным низкопробным шоу, но душа уже давно требует другое. «Они выходят в эфир потому, что это заказ. Выходят и будут выходить, пока это выгодно и необходимо заказчику. А зрители в данном случае просто объект для манипуляций с далеко идущими целями. Какими? Пропаганда новой нормальности, чуждой нашему народу, какими же еще, не для просвещения же, образования и воспитания! Других целей у современного телевидения, к сожалению, нет», — сделала вывод Шукшина в личном Telegram-канале. Будет ли она бороться с «За гранью» в правовом поле пока непонятно. Ранее критике подвергались программы на Первом канале, в частности, под раздачу попал Дмитрий Борисов и проект «Пусть говорят».    
# Шоу-бизнес Шукшина Мария
По материалам: z-aya

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