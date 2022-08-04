Меркурий в Деве с 4 по 25 августа 2022 года: советы астрологов для каждого Знака Зодиака на этот период

Вадим Карасев

4 августа Меркурий войдет в Знак Девы, где пробудет до 25 числа того же месяца. Это время астрологи называют одним из самых лучших для работы и финансовой активности за все лето. Пришло время узнать о лучших советах экспертов на данный период.

Энергетика Меркурия будет очень сильна. Это значит, что наступает идеальное время для финансовой и рабочей активности. Настал хороший момент для того, чтобы привести в порядок свои дела.

Овен

Овнам необходимо создавать новые связи. Важно знакомиться с новыми людьми и начинать работать в команде. Астрологи советуют ставить свои личные цели и задачи на одну строчку ниже, чем общие. Это поможет повысить авторитет в рабочем коллективе и заработать уважение окружающих. В долгосрочной перспективе это очень важно.

Телец

Тельцам в эти три недели можно смело совершать дорогостоящие покупки. Также полезно будет вкладывать средства во что-то крупное. Это идеальный период для обучения, получения новых знаний и развития финансовой грамотности. Астрологи советуют не тратить время зря, а изучать что-то новое и полезное.

Близнецы

Эти три недели станут для Близнецов самыми продуктивными за последние несколько месяцев. Наибольший уровень удачи ожидает тех, кто будет максимально собран и готов к труду и обороне. Близнецы смогут также выбить наилучшие условия для нового места работы, найти новых заказчиков и клиентов в бизнесе.

Рак

Ракам эти три недели подарят максимальный уровень интуиции. Все важные финансовые шаги лучше предпринимать взвешенно, осторожно. Если в тот или иной день данного периода начнут происходить какие-то неблагоприятные события, Меркурий поможет Ракам выйти сухими из воды.

Лев

У Львов в эти три недели максимально удачными будут деловые поездки. В командировки можно отправляться настолько часто, насколько это будет нужным. В ходе деловых поездок астрологи советуют Львам заводить новые знакомства. Скорее всего, к концу пребывания Меркурия в Деве Львы смогут понять, куда им двигаться дальше.

Дева

Девы в это время будут максимально продуктивными, причем вне зависимости от сферы деятельности. События этого периода будут развиваться стремительно. Если Девы будут работать, не покладая рук, то их жизнь и финансовое положение резко изменятся в лучшую сторону. Еще Девам не будут страны ни сплетни, ни слухи. Люди будут видет ьв них все самое лучшее.

Весы

Весы в период сильного Меркурия смогут гораздо проще отделять правду от лжи. В финансовой сфере это очень сильно поможет им продвинуться вверх по карьерной лестнице. Все Весы, которые работают с людьми и вынуждены много общаться по работе, смогут стать успешнее.

Скорпион

Скорпионов ждет удачное время для постановки новых целей и задач. Август можно считать временем, когда будут устанавливаться новые правила. Не исключено, что Скорпионы смогут повысить свою мотивацию в работе и бизнесе. Тем, кто еще пока не нашел себя в этой жизни, удастся исправить это.

Стрелец

Стрельцов ожидает большое количество приятных случайностей. Например, кому-то удастся купить что-то очень дорогое с приличной скидкой. Другим представителям Знака удастся произвести наилучшее впечатление на работодателей, коллег или партнеров по бизнесу. Стрельцы станут более красноречивыми и харизматичными, а это очень важно для финансового успеха.

Козерог

Козерогов Меркурий сделает более продуктивными. За один и тот же промежуток времени Козероги смогут выполнить гораздо больше дел, чем обычно. Также этот период благоприятен для завершения уже начатых проектов. Все, что нужно Козерогам — капелька терпения и наличие цели.

Водолей

Водолеи в августе смогут произвести наилучшее впечатление на заказчиков, начальство, коллег. Это время, когда люди данного Знака смогут выйти за пределы собственной зоны комфорта и начать двигаться к мечте. Очень важно, чтобы эта мечта у них была, так как без наличия цели Меркурий будет просто бесполезен.

Рыбы

Рыбам стоит как можно чаще обращаться за поддержкой к своей интуиции. Особенно важным это будет это в моменты принятия важных решений. Меркурий не даст Рыбам фатально ошибиться. Это будет также время творческого прорыва. Рыбы смогут разработать какие-то новые идеи, выйти на новый уровень развития.