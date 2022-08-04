Meta расширила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram
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Meta расширила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram

Meta расширила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram


Корпорация Meta расширила пилотный проект по интеграции в социальную Instagram невзаимозаменяемых токенов (NFT) на дополнительные 100 стран. 



«Сегодня мы начинаем международную экспансию в 100 стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, а также Северной и Южной Америки. Кроме того, теперь мы поддерживаем подключение Coinbase Wallet и Dapper Wallet, а также возможность размещения цифровых коллекционных предметов, выпущенных на блокчейне Flow», — говорится в объявлении.


Meta запустила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram в мае 2022 года. Избранным пользователям разрешили устанавливать невзаимозаменяемые токены в качестве фото профиля. 


В рамках инициативы социальная сеть поддерживает активы на блокчейнах Ethereum, Polygon и Flow. Для подключения доступны кошельки Rainbow, MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet и Dapper Wallet. В первоначальном анонсе Meta обещала интегрировать Phantom, однако пока не сделала этого.


В рамках сервиса не предусмотрены комиссии.


Напомним, во II квартале 2022 года убыток ориентированного на метавселенные подразделения Meta превысил $2,8 млрд.

# Экономика instagram, meta, nft, новости
По материалам: ForkLog

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