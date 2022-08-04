Microsoft не стала комментировать возможное повышение цен Xbox Series X | S
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Microsoft не стала комментировать возможное повышение цен Xbox Series X | S

Microsoft не стала комментировать возможное повышение цен Xbox Series X | S


Из-за дефицита комплектующих и финансовых проблем на некоторых отдельных рынках, в мире наблюдается повышение цен на электронику. Например, не так давно компания Meta сообщила, что ее устройство Meta Quest 2 подорожает на 100 евро. А на отдельных рынках, вроде Японии, из-за ослабления иены произошло повышение цен почти на всю электронику, кроме игровых приставок. В результате, сейчас в Японии одни из самых дешевых консолей в мире, в пересчете на доллары.

Портал Bloomberg решил опросить компании Sony, Nintendo и Microsoft на предмет того, не планируют ли они повышение цен на консоли — во всем мире или в Японии. Компании Sony и Microsoft отказались комментировать возможное повышение цен на приставки. При этом, как отмечает Bloomberg, Sony сокращает прогноз прибыли. Что касается Nintendo, компания четко ответила, что не видит причин для повышения стоимости Switch.

Напомним, Nintendo продает игровые приставки Switch в хороший плюс, тогда как Microsoft и Sony делают это в убыток, рассчитывая заработать на продаже игр.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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