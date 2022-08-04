Минобороны сообщило об оставленных украинскими военными наркотиках
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Минобороны сообщило об оставленных украинскими военными наркотиках

Минобороны сообщило об оставленных украинскими военными наркотиках

На позициях, оставленных украинскими военнослужащими, обнаружены медицинские препараты наркотического действия, в том числе опиоиды и вещества эфедринового ряда. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

«Особого внимания требуют факты обнаружения на оставленных украинскими военнослужащими позициях медицинских препаратов наркотического действия, в том числе опиоидного ряда, таких как метадон, кодепсин, кодетерп, а также веществ эфедринового ряда: т-федрина и трифедрина», — сказал Кириллов. Он напомнил, что метадон применяется при лечении наркотической зависимости в качестве средства заместительной терапии.

Ранее Кириллов заявил, что американские и европейские компании проводили клинические испытания незарегистрированных препаратов на украинских гражданах. Одним из мест, где проводились испытания, был населенный пункт Рубежное в ЛНР. Украинские граждане были нужны компаниям, чтобы снизить репутационные риски и избежать судебных издержек в случае неудачных испытаний.

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По материалам: pnp.ru

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