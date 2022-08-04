Мужчина погиб, его отец получил травмы во время пожара в Саянске
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Мужчина погиб, его отец получил травмы во время пожара в Саянске

Мужчина погиб, его отец получил травмы во время пожара в Саянске

4 августа в пятиэтажном доме в микрорайоне Олимпийский Саянска произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 21:48, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ирктутской области.

Во время пожара погиб мужчина, его отец получил травмы. Восемь жильцов эвакуировались самостоятельно, пятерых спасли пожарные. Площадь возгорания — 30 квадратных метров. Квартира, в которой произошел пожар, захламлена мусором. В настоящее время пожарные ликвидируют последствия. Причину случившегося установят дознаватели МЧС.

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По материалам: irk

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