Мужчина погиб, его отец получил травмы во время пожара в Саянске

4 августа в пятиэтажном доме в микрорайоне Олимпийский Саянска произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 21:48, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ирктутской области.

Во время пожара погиб мужчина, его отец получил травмы. Восемь жильцов эвакуировались самостоятельно, пятерых спасли пожарные. Площадь возгорания — 30 квадратных метров. Квартира, в которой произошел пожар, захламлена мусором. В настоящее время пожарные ликвидируют последствия. Причину случившегося установят дознаватели МЧС.